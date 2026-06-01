Resep Salt Pepper Chicken Simpel, Ayam Gurih Pedas ala Restoran yang Praktis Dibuat

JawaPos.com - Olahan ayam memang selalu jadi pilihan aman untuk menu sehari-hari. Selain mudah diolah, ayam juga cocok dipadukan dengan berbagai bumbu, termasuk gaya salt pepper yang terkenal gurih, savory, dan sedikit pedas dari black pepper. Kali ini, akun Instagram @hello.itsmillie membagikan resep Salt Pepper Chicken yang praktis dengan bahan sederhana tetapi hasilnya tetap juicy dan flavorful. Menu ini cocok untuk kamu yang ingin masak cepat tanpa ribet banyak step. Prosesnya hanya perlu marinasi lalu dimasak di pan hingga matang. Meski sederhana, perpaduan kecap asin, lada hitam, bawang putih bubuk, dan sedikit lemon membuat rasa ayam jadi lebih segar dan tidak membosankan.

Salah satu daya tarik resep ini ada pada teknik marinasi yang membuat ayam tetap juicy meski hanya dimasak menggunakan pan. Tambahan mayonaise membantu tekstur ayam lebih lembut dan tidak kering saat dimasak.

Black pepper menjadi kunci utama rasa pada menu ini. Aromanya yang hangat dan sedikit pedas membuat salt pepper chicken terasa lebih kaya meski tanpa banyak saus tambahan.

Menu ini cocok dijadikan lauk makan siang, dinner praktis, hingga meal prep karena rasanya tetap enak meski dipanaskan kembali.

Bahan Salt Pepper Chicken

250 gram daging ayam

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdm kecap asin

1 sdt air perasan lemon

1 sdt black pepper

1 sdm mayonaise

Sejumput garam

1 sdm tepung maizena



Cara Membuat Salt Pepper Chicken

1. Potong ayam sesuai selera, bisa berbentuk dadu atau fillet tipis agar cepat matang.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah lalu tambahkan bawang putih bubuk, kecap asin, air lemon, black pepper, mayonaise, garam, dan tepung maizena.

3. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dan melapisi ayam.

4. Marinasi minimal 30 menit agar rasa lebih meresap.

5. Panaskan sedikit minyak di pan anti lengket.

6. Masak ayam dengan api sedang hingga kedua sisi matang dan kecokelatan.

7. Angkat dan sajikan hangat. Gunakan api sedang saat memasak supaya bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam belum matang. Jangan terlalu sering membalik ayam agar permukaannya bisa caramelized dengan baik.

Jika ingin tekstur sedikit crispy di luar, tambahkan sedikit maizena ekstra sebelum dimasak. Sementara untuk rasa lebih pedas, kamu bisa menambahkan chili flakes atau irisan cabai rawit saat proses memasak.

Salt Pepper Chicken paling nikmat disantap bersama nasi hangat dan telur ceplok. Namun menu ini juga cocok dipadukan dengan:

- Kentang goreng

- Salad sayur segar

- Nasi butter garlic

- Tumis brokoli atau buncis Untuk sensasi ala restoran, tambahkan taburan daun bawang iris dan wijen sangrai sebelum disajikan.

Resep seperti ini membuktikan bahwa masakan enak tidak selalu membutuhkan bahan rumit. Dengan bumbu minimalis dan waktu masak singkat, kamu sudah bisa membuat lauk ayam yang gurih, juicy, dan kaya rasa di rumah.