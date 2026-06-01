Resep Tuna Pajeon, Pancake Gurih ala Korean Street Food yang Crispy dan Praktis

JawaPos.com - Korean street food selalu berhasil menarik perhatian pecinta kuliner, termasuk salah satu menu klasik yang terkenal bernama Pajeon. Hidangan ini merupakan pancake gurih khas Korea yang identik dengan daun bawang melimpah, tekstur crispy di luar, namun tetap lembut di bagian dalam. Kali ini, akun Instagram @etira.indonesia membagikan versi praktis berupa Tuna Pajeon yang mudah dibuat di rumah dengan bahan sederhana.

Pajeon biasanya dijual di berbagai di berbagai street food stall Korea dan sering disantap saat cuaca dingin atau hujan. Teksturnya yang renyah membuat makanan ini disukai banyak orang, apalagi ketika disantap hangat setelah matang dari pan.

Bahan Utama

Daun bawang secukupnya (sesuaikan ukuran pan)

Tuna kaleng secukupnya



Bahan Adonan Tepung

3 sdm tepung terigu

1 sdm tepung maizena

1/2 sdt kaldu jamur

1/4 sdt lada bubuk

80 ml air



Bahan Telur

1 butir telur

Sejumput garam



Bahan Saus Cocolan

2 sdm kecap asin Jepang

1/2 sdt cuka

1/2 sdt gula

1/2 sdt minyak wijen

1/2 sdt biji wijen

1 siung bawang putih cincang (opsional)

3 sdm air



Cara Membuat Tuna Pajeon

1. Siapkan daun bawang lalu susun memanjang di atas pan anti lengket.

2. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, kaldu jamur, lada, dan air hingga menjadi adonan cair.

3. Tuang adonan tepung di atas daun bawang secara merata.

4. Tambahkan tuna di atas adonan.

5. Kocok telur bersama sedikit garam, lalu tuang perlahan di atas pancake.

6. Masak dengan api sedang hingga bagian bawah crispy dan kecokelatan.

7. Balik perlahan lalu masak sisi lainnya hingga matang.

8. Campurkan semua bahan saus cocolan dalam mangkuk kecil.

9. Sajikan pajeon hangat bersama saus cocolan.



Gunakan sedikit lebih banyak minyak saat memasak agar bagian bawah pajeon menjadi renyah seperti street food Korea asli. Pastikan pan sudah panas sebelum adonan dituangkan supaya tekstur crispy lebih maksimal.



Selain itu, jangan terlalu sering membalik pancake agar bentuknya tetap cantik dan tidak mudah hancur. Selain tuna, pajeon juga bisa ditambahkan:

- Udang kecil

- Cumi

- Keju mozzarella

- Cabai iris untuk rasa pedas

- Wortel atau kol iris tipis

Jika ingin rasa lebih autentik, gunakan gochugaru atau bubuk cabai Korea ke dalam adonan.



Tuna pajeon cocok disantap kapan saja. Bisa jadi menu sarapan praktis, camilan sore, hingga lauk makan bersama nasi hangat. Karena menggunakan bahan sederhana dan proses cepat, menu ini juga cocok untuk anak kos atau pemula yang ingin mencoba masakan Korea rumahan.



Perpaduan tekstur crispy, rasa gurih tuna, dan aroma minyak wijen dari saus membuat pajeon jadi salah satu menu Korea yang mudah disukai banyak orang.