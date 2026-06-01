Resep Tuna Pajeon, Pancake Gurih ala Korean Street Food yang Crispy dan Praktis

Potret tuna pajeon ala Korean street food yang memadukan crispy dan lembut (Instagram @etira.indonesia)
JawaPos.com - Korean street food selalu berhasil menarik perhatian pecinta kuliner, termasuk salah satu menu klasik yang terkenal bernama Pajeon. Hidangan ini merupakan pancake gurih khas Korea yang identik dengan daun bawang melimpah, tekstur crispy di luar, namun tetap lembut di bagian dalam. Kali ini, akun Instagram @etira.indonesia membagikan versi praktis berupa Tuna Pajeon yang mudah dibuat di rumah dengan bahan sederhana.
Perpaduan daun bawang segar dan tuna membuat pajeon terasa lebih gurih sekaligus mengenyangkan. Ditambah saus cocolan khas Korea yang asin, sedikit asam, dan gurih wijen, menu ini cocok dijadikan camilan, lauk makan, hingga teman nonton drama Korea di rumah.
Pajeon biasanya dijual di berbagai di berbagai street food stall Korea dan sering disantap saat cuaca dingin atau hujan. Teksturnya yang renyah membuat makanan ini disukai banyak orang, apalagi ketika disantap hangat setelah matang dari pan.
Versi tuna pajeon ini terasa lebih praktis karena menggunakan tuna kaleng sebagai sumber protein. Selain itu, adonan tepungnya juga sangat sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan khusus.
Bahan Utama
Daun bawang secukupnya (sesuaikan ukuran pan)
Tuna kaleng secukupnya
Bahan Adonan Tepung
3 sdm tepung terigu
1 sdm tepung maizena
1/2 sdt kaldu jamur
1/4 sdt lada bubuk
80 ml air
Bahan Telur
1 butir telur
Sejumput garam
Bahan Saus Cocolan
2 sdm kecap asin Jepang
1/2 sdt cuka
1/2 sdt gula
1/2 sdt minyak wijen
1/2 sdt biji wijen
1 siung bawang putih cincang (opsional)
3 sdm air
Cara Membuat Tuna Pajeon
1. Siapkan daun bawang lalu susun memanjang di atas pan anti lengket.
2. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, kaldu jamur, lada, dan air hingga menjadi adonan cair.
3. Tuang adonan tepung di atas daun bawang secara merata.
4. Tambahkan tuna di atas adonan.
5. Kocok telur bersama sedikit garam, lalu tuang perlahan di atas pancake.
6. Masak dengan api sedang hingga bagian bawah crispy dan kecokelatan.
7. Balik perlahan lalu masak sisi lainnya hingga matang.
8. Campurkan semua bahan saus cocolan dalam mangkuk kecil.
9. Sajikan pajeon hangat bersama saus cocolan.
Gunakan sedikit lebih banyak minyak saat memasak agar bagian bawah pajeon menjadi renyah seperti street food Korea asli. Pastikan pan sudah panas sebelum adonan dituangkan supaya tekstur crispy lebih maksimal.
Selain itu, jangan terlalu sering membalik pancake agar bentuknya tetap cantik dan tidak mudah hancur. Selain tuna, pajeon juga bisa ditambahkan:
- Udang kecil
- Cumi
- Keju mozzarella
- Cabai iris untuk rasa pedas
- Wortel atau kol iris tipis
Jika ingin rasa lebih autentik, gunakan gochugaru atau bubuk cabai Korea ke dalam adonan.
Tuna pajeon cocok disantap kapan saja. Bisa jadi menu sarapan praktis, camilan sore, hingga lauk makan bersama nasi hangat. Karena menggunakan bahan sederhana dan proses cepat, menu ini juga cocok untuk anak kos atau pemula yang ingin mencoba masakan Korea rumahan.
Perpaduan tekstur crispy, rasa gurih tuna, dan aroma minyak wijen dari saus membuat pajeon jadi salah satu menu Korea yang mudah disukai banyak orang.
