Resep Marry Me Chicken Meatballs, Bakso Ayam Creamy yang Gurih dan Bikin Nagih



JawaPos.com - Olahan ayam selalu punya banyak variasi menarik, salah satunya adalah Marry Me Chicken Meatballs yang belakangan ramai dibagikan di media sosial. Hidangan ini memadukan bakso ayam homemade dengan saus creamy gurih berbahan cooking cream dan tomat, menghasilkan rasa yang kaya namun tetap nyaman di lidah.



Nama “Marry Me Chicken” sendiri populer karena cita rasanya disebut-sebut begitu enak sampai bisa membuat siapa pun jatuh hati. Versi meatballs ini terasa lebih praktis, cocok dijadikan lauk makan siang, menu dinner, hingga ide meal prep rumahan yang simpel tetapi tetap terlihat spesial.



Resep yang dibagikan akun Instagram @madebythewa ini menggunakan bahan sederhana dengan proses memasak yang tidak terlalu rumit. Perpaduan ayam yang lembut dengan saus creamy tomat menghasilkan rasa gurih, sedikit manis alami, dan aroma rempah yang menggoda.



Salah satu alasan menu ini banyak disukai adalah tekstur meatballs yang juicy dan saus creamy yang mudah dipadukan dengan berbagai makanan pendamping. Bisa disantap bersama nasi hangat, mashed potato, pasta, atau roti panggang.



Selain itu, resep ini juga cukup fleksibel. Kamu bisa menambahkan jamur, cabai, atau keju parut agar rasa semakin kaya. Bayam yang dimasukkan di akhir masakan juga memberi sensasi segar sekaligus membuat tampilannya lebih menarik.



Bahan Meatballs Ayam

300 gram dada ayam boneless

1/2 sdt garam

1 sdt lada bubuk

1 sdt paprika bubuk

1 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt kaldu bubuk

1/2 sdt parsley bubuk

3 sdm tepung roti

1 butir telur



Bahan Saus Creamy

3 siung bawang putih

3 siung bawang merah

12 buah tomat ceri

2 sdm tomat puree atau pasta tomat

150-200 ml cooking cream

Bayam secukupnya

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Paprika bubuk secukupnya

Parsley secukupnya



Cara Membuat Marry Me Chicken Meatballs

Membuat Meatballs

1. Haluskan atau cincang dada ayam hingga lembut.

2. Campurkan ayam dengan garam, lada, paprika bubuk, bawang putih bubuk, kaldu bubuk, parsley, tepung roti, dan telur.

3. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan adonan bisa dibentuk.

4. Bentuk bulat-bulat sesuai ukuran yang diinginkan.

5. Panggang, goreng, atau masak menggunakan sedikit minyak hingga bagian luar matang dan kecokelatan. Sisihkan.



Membuat Saus Creamy

1. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum.

2. Masukkan tomat ceri, lalu masak hingga sedikit layu.

3. Tambahkan tomat puree atau pasta tomat, aduk rata.

4. Tuang cooking cream, lalu masak dengan api kecil hingga saus mulai mengental.

5. Tambahkan garam, lada, paprika bubuk, dan parsley sesuai selera.

6. Masukkan meatballs ayam ke dalam saus, lalu aduk perlahan agar bumbu meresap.

7. Tambahkan bayam di tahap akhir dan masak sebentar hingga layu.



Tips Agar Meatballs Tetap Juicy

- Jangan terlalu lama memasak meatballs agar teksturnya tidak kering.

- Gunakan cooking cream secukupnya agar saus tetap creamy namun tidak terlalu berat.

- Jika ingin rasa lebih gurih, tambahkan sedikit keju parmesan parut ke dalam saus.



Marry Me Chicken Meatballs cocok dijadikan menu makan malam karena rasanya creamy dan comforting. Penyajiannya juga fleksibel, bisa dipadukan dengan:

- Pasta fettuccine atau spaghetti

- Nasi hangat

- Kentang tumbuk

- Garlic bread

Menu ini juga bisa dijadikan ide bekal karena sausnya tetap enak meski dipanaskan kembali.



Dengan bahan sederhana dan rasa ala restoran, Marry Me Chicken Meatballs bisa jadi pilihan menu rumahan yang berbeda dari biasanya. Tekstur ayam yang lembut berpadu dengan saus creamy tomat membuat hidangan ini terasa hangat, gurih, dan bikin sulit berhenti makan.