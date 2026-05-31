10 Kuliner Khas Solo yang Wajib Dicoba, Dari Brambang Asem hingga Sup Matahari yang Unik

Ilustrasi Sup (Freepik)
Beragam makanan tradisional masih bertahan hingga kini dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat.
Berbeda dengan kuliner daerah lain yang cenderung bercita rasa pedas atau gurih kuat, makanan khas Solo identik dengan rasa manis yang seimbang, penggunaan rempah yang lembut, serta teknik memasak tradisional yang diwariskan turun-temurun.
Mulai dari makanan berat, camilan tradisional, hingga minuman hangat yang cocok dinikmati pada malam hari, Solo memiliki banyak pilihan kuliner yang layak masuk daftar wisata gastronomi Anda.
Berikut 10 kuliner khas Solo yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Bengawan yang dirangkum dari Google Maps pada Minggu (31/05).
Brambang Asem merupakan salah satu kuliner tradisional paling ikonik di Solo.
Hidangan ini menggunakan daun ubi jalar yang direbus hingga empuk, kemudian disiram sambal khas berbahan bawang merah, cabai, gula jawa, dan terasi.
Perpaduan rasa pedas, manis, dan asam menciptakan sensasi yang unik dan menyegarkan.
Meski terlihat sederhana, cita rasanya mampu menggugah selera dan membuat banyak orang ketagihan.
Biasanya Brambang Asem disajikan bersama tempe gembus bacem yang memiliki tekstur lembut dan rasa manis gurih.
