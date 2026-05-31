12 Tempat Kuliner Es Kacang Ijo di Surabaya yang Kerap Jadi Incaran di Tengah Panas Kota Menyerang

Rekomendasi kuliner es kacang ijo enak di Surabaya / foto : Magnific/ tyasindayanti
JawaPos.com - Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner es kacang ijo yang menghadirkan kesegaran manis gurih dengan berbagai topping menarik.
Dari es kacang ijo kaki lima sederhana dengan harga mulai Rp5.000 hingga sajian kacang ijo hangat dengan tambahan ketan hitam yang sangat mengenyangkan, kuliner es kacang ijo di Surabaya sangat cocok dinikmati kapan saja.
Setiap kedai es kacang ijo di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari perpaduan kacang ijo dan santan gurih hingga tambahan rempah dan daun pandan yang sangat aromatik.
Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan GoTravelly pada Minggu (31/5), berikut 12 rekomendasi kuliner es kacang ijo enak di Surabaya.
Baca Juga: 19 Tempat Ngopi Andalan Anak Muda di Surabaya, Penuh Kuliner yang Cocok Temani Saat Nongkrong
1. Es Kacang Ijo Man Men
Berlokasi di Jalan Raya Arjuna, kedai sederhana yang buka setiap hari mulai pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari ini menyajikan es kacang ijo dengan perpaduan olahan kacang ijo manis, santan gurih, dan serutan es batu yang sangat melimpah.
Tersedia juga pilihan menu lain seperti Es Degan, Es Ketan Hitam, dan Es Durian, dengan harga sangat terjangkau mulai Rp5.000 hingga Rp12.000 per porsi.
2. Es Kacang Ijo Goyang Lidah
Berlokasi di Jalan Waspada, Kecamatan Pabean Cantian, kedai yang juga dikenal sebagai Es Kacang Ijo Waspada ini buka setiap hari mulai pukul 18.00 hingga 01.00 dini hari.
Perpaduan kacang ijo lezat dengan kuah santan yang gurih menjadi daya tarik utama di sini, dengan harga Rp10.000 per porsi yang sangat terjangkau.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!