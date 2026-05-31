12 Tempat Kuliner Es Kacang Ijo di Surabaya yang Kerap Jadi Incaran di Tengah Panas Kota Menyerang

JawaPos.com - Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan kuliner es kacang ijo yang menghadirkan kesegaran manis gurih dengan berbagai topping menarik.

Dari es kacang ijo kaki lima sederhana dengan harga mulai Rp5.000 hingga sajian kacang ijo hangat dengan tambahan ketan hitam yang sangat mengenyangkan, kuliner es kacang ijo di Surabaya sangat cocok dinikmati kapan saja.

Setiap kedai es kacang ijo di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari perpaduan kacang ijo dan santan gurih hingga tambahan rempah dan daun pandan yang sangat aromatik.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan GoTravelly pada Minggu (31/5), berikut 12 rekomendasi kuliner es kacang ijo enak di Surabaya.

1. Es Kacang Ijo Man Men

Berlokasi di Jalan Raya Arjuna, kedai sederhana yang buka setiap hari mulai pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari ini menyajikan es kacang ijo dengan perpaduan olahan kacang ijo manis, santan gurih, dan serutan es batu yang sangat melimpah.

Tersedia juga pilihan menu lain seperti Es Degan, Es Ketan Hitam, dan Es Durian, dengan harga sangat terjangkau mulai Rp5.000 hingga Rp12.000 per porsi.

2. Es Kacang Ijo Goyang Lidah

Berlokasi di Jalan Waspada, Kecamatan Pabean Cantian, kedai yang juga dikenal sebagai Es Kacang Ijo Waspada ini buka setiap hari mulai pukul 18.00 hingga 01.00 dini hari.