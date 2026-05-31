Resep Tempe Orek Teri Pedas Manis, Lauk Rumahan Simpel yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Tempe orek selalu jadi salah satu menu rumahan favorit karena rasanya gurih, manis, dan cocok dipadukan dengan berbagai lauk. Kali ini, kreasi tempe orek hadir lebih spesial dengan tambahan teri jengki yang renyah dan cabai rawit hijau yang memberi sensasi pedas segar. Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @alifa.frh dan langsung menarik perhatian karena tampilannya yang sederhana tetapi terlihat sangat menggugah selera.



Perpaduan tempe goreng kering dengan teri membuat tekstur lauk ini semakin kaya. Ditambah bumbu kecap yang meresap, hasil akhirnya jadi lauk rumahan yang sederhana namun bikin susah berhenti makan. Menu seperti ini cocok dijadikan stok lauk harian karena tahan cukup lama jika disimpan dalam wadah tertutup.



Meski menggunakan bahan sederhana, tempe orek teri punya kombinasi rasa yang lengkap. Ada gurih dari teri, manis dari kecap, sedikit asam dari air asam jawa, dan sensasi pedas dari cabai rawit hijau. Tambahan saus tiram dan saus sambal membuat rasa bumbunya lebih dalam dan tidak flat.



Menu ini paling nikmat disantap bersama nasi hangat dan telur dadar. Namun, tempe orek teri juga cocok dijadikan isian nasi kotak, bekal sekolah, hingga pelengkap nasi kuning atau nasi uduk.



Bahan Tempe Orek Teri

1 papan tempe

50 gram teri jengki

3 siung bawang putih

4 siung bawang merah

Cabai rawit hijau secukupnya

1/2 buah tomat



Bumbu dan Saus

2 sdt kaldu jamur atau penyedap

1/2 sdt lada bubuk

2-3sdm kecap manis

1/2 sdm saus tiram

1 sdt saus sambal

1 sdt air asam jawa



Cara Membuat Tempe Orek Teri

1. Potong tempe kecil memanjang atau sesuai selera.

2. Goreng tempe hingga kering dan kecokelatan, lalu tiriskan.

3. Goreng teri jengki hingga renyah, kemudian sisihkan.

4. Iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, dan tomat.

5. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

6. Masukkan cabai rawit hijau dan tomat, lalu tumis hingga layu.

7. Tambahkan kecap manis, saus tiram, saus sambal, lada, kaldu bubuk, dan air asam jawa. Aduk rata hingga bumbu sedikit mengental.

8. Masukkan tempe dan teri goreng, lalu aduk hingga semua bahan terbalut bumbu merata.

9. Masak sebentar sampai bumbu meresap, kemudian angkat dan sajikan.



Agar tekstur tempe tetap crispy meski sudah tercampur bumbu, goreng tempe hingga benar-benar kering. Gunakan api sedang agar matang merata dan tidak cepat gosong. Untuk teri, pastikan minyak sudah panas supaya hasilnya renyah dan tidak alot.



Jika ingin rasa lebih pedas, jumlah cabai rawit bisa ditambah sesuai selera. Sementara untuk versi lebih manis ala orek Jawa, tambahkan kecap manis lebih banyak.



Tempe orek teri termasuk lauk praktis yang mudah dibuat tetapi tetap kaya rasa. Selain hemat, menu ini juga cocok disimpan sebagai stok lauk karena rasanya semakin enak setelah bumbunya meresap.



Tidak heran jika olahan tempe seperti ini selalu jadi comfort food favorit banyak orang. Dengan bahan sederhana dan waktu masak singkat, kamu sudah bisa membuat lauk rumahan yang nikmat dan bikin makan makin lahap.