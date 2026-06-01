Resep Ayam Kucai Gurih ala Rumahan, Lauk Simpel Wangi yang Bikin Nambah Nasi

Potret ayam kucai gurih rumahan yang cocok untuk dijadikan lauk harian
JawaPos.com - Masakan rumahan selalu punya daya tarik tersendiri, apalagi jika aromanya wangi dan rasanya gurih sederhana yang bikin nyaman di perut.
Salah satu menu yang belakangan ramai menarik perhatian adalah Ayam Kucai dari akun Instagram @hendrikpyong. Menu ini disebut sebagai tipe makanan comforting yang “mau dimakan tiap hari juga gas” karena rasanya sederhana tetapi bikin nagih.
Perpaduan ayam giling dengan kucai menghasilkan lauk yang gurih, harum, dan sangat cocok disantap bersama nasi putih hangat. Ditambah tumisan bawang bombay, bawang putih, dan cabai merah, aroma masakan ini jadi semakin menggoda bahkan sejak proses memasak dimulai.
Yang paling menarik, resep ini sangat praktis dan anti ribet. Tidak membutuhkan teknik khusus ataupun bahan mahal, tetapi hasil akhirnya tetap terasa seperti masakan rumahan favorit yang bikin susah berhenti makan.
Kucai sering digunakan dalam berbagai masakan Asia karena punya aroma khas yang mirip perpaduan daun bawang dan bawang putih. Saat ditumis bersama ayam giling, aromanya menjadi lebih kuat dan menggugah selera.
Selain memberi aroma, kucai juga membuat tekstur masakan terasa lebih segar dan tidak terlalu berat. Karena itu, menu ini cocok dijadikan lauk harian yang simpel tetapi tetap terasa spesial.
Ayam giling yang digunakan juga membuat proses memasak jadi lebih cepat. Semua bahan cukup ditumis dalam satu pan sehingga cocok untuk menu makan siang atau dinner praktis.
Bahan Ayam Kucai
1 buah bawang bombay
8 siung bawang putih
5 buah cabai keriting merah
150 gram kucai
400 gram ayam giling
Bumbu
2 sdm saus tiram
2 sdt kaldu jamur
1 sdt gula
1 sdt lada putih
Cara Membuat Ayam Kucai
1. Panaskan sedikit minyak di wajan.
2. Tumis ayam giling hingga berubah warna dan matang, lalu sisihkan terlebih dahulu.
3. Iris bawang bombay, bawang putih, dan cabai merah sesuai selera.
4. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan sedikit layu.
5. Masukkan cabai merah lalu tumis kembali sebentar.
6. Tambahkan kucai yang sudah dipotong-potong, lalu aduk hingga sedikit layu.
7. Masukkan kembali ayam giling ke dalam wajan.
8. Tambahkan saus tiram, kaldu jamur, gula, dan lada putih.
9. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu meresap.
10. Masak sebentar lalu angkat dan sajikan hangat.
