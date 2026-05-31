10 Kuliner Kerak Telor Paling Enak di Jakarta, Cita Rasa Betawi Legendaris yang Tak Pernah Lekang oleh Waktu

Ilustrasi kerak Telor (Freepik)
JawaPos.com - Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia, tetapi juga sebagai rumah bagi beragam kuliner tradisional yang telah bertahan selama puluhan tahun.
Salah satu makanan khas yang masih menjadi kebanggaan masyarakat ibu kota adalah kerak telor.
Kuliner asli Betawi ini menawarkan cita rasa unik yang sulit ditemukan pada makanan lain.
Kerak telor dibuat dari perpaduan beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi, serundeng, serta bawang goreng yang dimasak menggunakan bara arang tradisional.
Teknik memasaknya yang khas menghasilkan tekstur renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut dan gurih di bagian dalam.
Aroma asap dari arang juga memberikan karakter rasa yang begitu autentik.
Meski tergolong makanan tradisional, kerak telor masih memiliki banyak penggemar hingga saat ini.
Mulai dari pedagang kaki lima hingga kawasan wisata budaya, hidangan khas Betawi ini tetap menjadi buruan wisatawan maupun warga Jakarta.
Berikut 10 rekomendasi kerak telor paling enak, otentik, dan legendaris di Jakarta yang wajib Anda coba yang dirangkum dari Google Maps pada Sabtu (30/05).
Kerak Telor Bang Sape'i dikenal sebagai salah satu penjual kerak telor yang cukup populer di berbagai festival kuliner Betawi.
