Kuliner
Nola Amalia Rosyada
Minggu, 31 Mei 2026 | 17.50 WIB

Resep Puding Lapis Kopyor Creamy, Dessert Segar dengan Vla Cocopandan yang Lembut

Potret puding lapis kopyor creamy dengan vla cocopandan lembut dan jelly segar. (instagram.com/@redbellgroup_id)

JawaPos.com - Dessert dingin selalu jadi pilihan favorit untuk dinikmati bersama keluarga, apalagi jika memiliki perpaduan rasa creamy dan aroma tropis yang khas. Salah satu kreasi dessert yang belakangan menarik perhatian datang dari akun Instagram @redbellgroup_id lewat resep Puding Lapis Kopyor yang tampil cantik dengan lapisan pudding lembut, vla cocopandan creamy, dan topping jelly kopyor segar.

Menu ini cocok dijadikan hidangan penutup saat acara keluarga, arisan, hingga ide dessert rumahan yang terlihat premium tetapi tetap mudah dibuat. Kombinasi rasa susu, aroma kopyor, dan cocopandan menghasilkan sensasi manis yang lembut dan tidak berlebihan. Ditambah potongan nangka sebagai garnish, dessert ini terasa semakin segar dan khas ala hidangan tropis Indonesia.

Daya tarik utama pudding ini ada pada tampilannya yang berlapis dan berwarna lembut. Bagian dasar berupa pudding susu kopyor yang creamy, lalu diberi vla cocopandan di bagian tengah, dan dihias jelly kopyor berbentuk kotak kecil di atasnya.

Tekstur pudding yang lembut berpadu dengan jelly kenyal membuat dessert ini terasa lebih menarik saat dimakan. Aroma cocopandan dan kopyor juga membuat rasanya semakin nostalgic seperti dessert jadul yang dikemas lebih modern.

Bahan Kopyor Pudding
600 ml susu cair
100 gram gula pasir
1 sdm jelly powder
1/2 sdm agar-agar powder
2 sdm pasta kopyor
1/2 sdt garam

Bahan Cocopandan Vla
430 ml susu cair
3 sdt tepung maizena
1 sdm gula pasir
1/2 sdt garam
1/2 sdm pasta cocopandan
60 ml susu kental manis

Bahan Kopyor Jelly
8 gram jelly powder
10 gram gula pasir
1 sdt pasta kopyor
350 ml air

Garnish
Potongan buah nangka
Daun mint

Cara Membuat Puding Lapis Kopyor
Membuat Kopyor Pudding
1. Tuang susu cair ke dalam panci lalu panaskan hingga hampir mendidih.
2. Campurkan gula pasir, jelly powder, agar-agar powder, dan garam dalam wadah terpisah.
3. Masukkan campuran bahan kering ke dalam susu panas sambil diaduk hingga larut.
4. Tambahkan pasta kopyor lalu aduk rata.
5. Tuang adonan ke cetakan dan simpan di kulkas hingga mengeras.

Membuat Kopyor Jelly
1. Panaskan air hingga mendidih.
2. Campurkan jelly powder dan gula pasir, lalu masukkan ke air panas sambil diaduk.
3. Tambahkan pasta kopyor dan aduk rata.
4. Tuang ke loyang datar lalu dinginkan hingga set.
5. Setelah mengeras, potong kecil berbentuk kotak-kotak.

Membuat Cocopandan Vla
1. Panaskan susu cair dan susu kental manis hingga hangat.
2. Campurkan gula pasir, garam, dan tepung maizena.
3. Masukkan campuran tersebut ke dalam susu sambil terus diaduk hingga mengental.
4. Tambahkan pasta cocopandan lalu aduk kembali hingga rata.
5. Sisihkan dan dinginkan sebentar.

Cara Penyajian
1. Keluarkan pudding dari cetakan, lalu tuang cocopandan vla di bagian tengah atau atas pudding.
2. Tambahkan potongan kopyor jelly, buah nangka, dan daun mint sebagai garnish agar tampilannya semakin cantik dan segar.

Gunakan api kecil hingga sedang saat memasak pudding agar teksturnya tetap halus. Pastikan semua bubuk tercampur rata sebelum dimasukkan ke cairan panas supaya tidak menggumpal. Untuk hasil lebih creamy, pudding sebaiknya didinginkan minimal 3-4 jam sebelum disajikan.

Jika ingin rasa lebih kaya, kamu juga bisa menambahkan potongan kelapa muda asli ke dalam pudding atau jelly.

Puding lapis kopyor ini cocok dijadikan dessert untuk berbagai acara karena tampilannya elegan namun tetap mudah dibuat. Rasanya ringan, segar, dan tidak terlalu manis sehingga cocok dinikmati segala usia.

Perpaduan aroma kopyor dan cocopandan juga memberi sensasi klasik yang mengingatkan pada minuman dan dessert tradisional favorit banyak orang.
Editor: Novia Tri Astuti
