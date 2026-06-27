3 Kedai Mie Aceh Aceh Paling Underrated, Pakai Seafood Segar dan Bumbu Rempah Paling Medok

Ilustrasi mie aceh/YouTube @MuhammadHanifHasballah
JawaPos.Com - Kuliner khas Aceh memiliki cita rasa yang boleh diadu. Ragam kulinernya selalu mencuri perhatian dan menggugah selera dengan perpaduan bumbu rempah yang khas.
Salah satu yang paling ikonik adalah mie aceh. Hidangan ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah.
Mie kuning yang khas dimasak bersama bumbu merah kaya rempah, kemudian dipadukan dengan aneka topping seperti udang vaname, kepiting, ikan, kambing, udang cumi, sampa daging.
Racikan bumbu yang rumit dan khas, membuat mie aceh memiliki cita rasa otentik yang sulit ditemukan di daerah lain. Tidak heran jika kuliner ini menjadi hidangan wajib saat anda berkunjung ke Aceh.
Jika anda sedang berkunjung ke Aceh, jangan pernah melewatkan untuk mencicipi kuliner yang satu ini.
Berdasarkan informasi yang kami rangkum dari kanal YouTube @MuhammadHanifHasballah pada (27/6), berikut rekomendasi kedai mie aceh underrated yang mampu menyajikan cita rasa autentik dengan bumbu rempah kaya dan rasa yang menggugah selera.
Mie Razali 2
Mie razali merupakan salah satu kedai mie aceh legendarisi. Berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda Blang Oi, Meuraxa, Aceh, mie aceh ini memakai bahan-bahan premium dan segar seperti udang vaname, tomat, kubis, dan bumbu merah rempah khas mie aceh. Mie razali disajikan di atas alas daun pisang sehingga memberikan aroma yang semakin harum dan lezat. Seporsi mie aceh ini dibanderol dengan harga Rp30.000, lengkap dengan acar bawang, potongan timun, dan kerupuk mulieng
Mie Sayed
Mie Sayed terletak di Simpang Luengbata, Banda Aceh. tipe mie aceh ini menggunakan kepiting utuh sebagai topping utamanya. Mie sayed menggunakan tipe bumbu merah pasta dengan rempah-rempah yang kaya. Satu porsinya dibanderol dengan harga Rp 30.000. Anda juga sudah mendapatkan acar bawang, timun, dan kerupuk udang
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