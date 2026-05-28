Leni Setya Wati
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.47 WIB

16 Tempat Makan Soto Mie Bogor Cita Rasa Kota Hujan: Kuliner Legendaris dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

Ilustrasi Soto Mie di Bogor (Instagram @suliez08)

JawaPos.com - Bogor bukan hanya terkenal sebagai Kota Hujan, tetapi juga surga kuliner yang memiliki banyak hidangan khas yang menggugah selera.

Salah satu yang paling dicari wisatawan adalah soto mie Bogor. Perpaduan kuah kaldu gurih, irisan daging, mie kuning, risol, dan sambal membuat makanan ini punya cita rasa unik yang sulit dilupakan.

Jika sedang berburu kuliner hangat di Bogor, ada banyak tempat makan soto mie yang layak dicoba.

Mulai dari yang legendaris hingga yang viral di kalangan pecinta kuliner, berikut rekomendasi soto mie Bogor enak yang wajib masuk daftar kunjungan seperti dilansir dari laman Traveloka dan Bobobox.

1. Soto Mie Mang Ohim

Soto Mie Mang Ohim menjadi salah satu kuliner legendaris yang sudah sangat terkenal di Bogor. Tempat makan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan karena memiliki cita rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lain.

Kuah kaldunya terasa gurih dengan aroma rempah yang kuat namun tetap ringan di lidah. Potongan daging, kikil, mie kuning, dan risol disajikan dalam porsi cukup melimpah sehingga membuat pelanggan merasa puas.

Banyak pengunjung menyukai sensasi risol renyah yang perlahan menyerap kuah hangat saat disantap. Soto mie di sini juga semakin nikmat ketika ditambahkan sambal dan perasan jeruk limau yang memberi rasa segar.

2. Soto Mie Bogor Kang Dadi

Soto Mie Bogor Kang Dadi dikenal sebagai salah satu tempat makan favorit pencinta kuliner berkuah hangat. Kuah sotonya memiliki rasa gurih yang pas dengan perpaduan kaldu sapi dan rempah pilihan.

Isiannya cukup lengkap mulai dari mie kuning, bihun, irisan daging, kikil, hingga potongan risol yang menjadi ciri khas soto mie Bogor.

Tempat makan ini sering dipilih wisatawan karena porsinya cukup besar dan cocok disantap saat cuaca dingin.

Banyak pelanggan juga menyukai tekstur dagingnya yang empuk serta sambalnya yang pedas menggugah selera. Suasana tempat makan yang sederhana justru menambah kesan autentik saat menikmati hidangan.

