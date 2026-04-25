15 Rekomendasi Warung Soto Ayam Paling Mantap di Semarang: Cita Rasa Khas, Bikin Pengunjung Pengen Cepat-cepat Sarapan!

JawaPos.com - Sarapan di pagi hari memang paling cocok dengan semangkuk soto ayam berkuah hangat dan bumbunya yang sangat khas.

Aroma kuah yang perlahan naik dari mangkuk soto ayam, sering menjadi alasan banyak orang memilih sarapan lebih awal.

Di Semarang, kebiasaan menikmati soto di pagi hari terasa begitu melekat, seperti ritual kecil sebelum memulai aktivitas.

Racikan kuah berbumbu rempah, suwiran ayam, serta pelengkap sederhana menciptakan rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menenangkan.

Dilansir dari Google Maps berdasarkan pencarian lokasi, ulasan, dan popularitas tempat makan, inilah lima belas rekomendasi soto ayam paling mantap di Semarang yang cocok untuk sarapan di pagi hari.

1. Soto Ayam Bokoran

Berlokasi di Jl. Plampitan No.55, Semarang Tengah, tempat ini dikenal dengan kuah cokelat khas yang berasal dari campuran bumbu sate.

Rasa gurihnya kuat namun tetap ringan, dipadukan dengan potongan ayam dan tomat segar yang memberi keseimbangan rasa. Harga sekitar Rp13.000 per porsi.

2. Soto Bangkong

Terletak di Jl. Brigjen Katamso (Bangkong), Semarang Selatan, warung ini sudah lama menjadi ikon kuliner.

Porsi soto yang tidak terlalu besar justru membuatnya terasa pas untuk sarapan, apalagi dengan tambahan sate telur puyuh atau kerang yang khas. Harga berkisar Rp15.000–Rp25.000.

3. Soto Pak Man

Beralamat di Jl. Taman Beringin, Sekayu, Semarang Tengah, tempat ini terkenal sebagai langganan banyak kalangan.

Kuahnya cenderung ringan namun kaya rempah, cocok bagi yang ingin sarapan tanpa rasa terlalu berat. Harga mulai Rp12.000 per porsi.

4. Soto Ayam Pak No

Berlokasi di Jl. MT. Haryono, Jagalan, Semarang Tengah, soto ini memiliki rasa tradisional yang kuat.

Suwiran ayam kampung dan taburan bawang goreng melimpah membuat setiap suapan terasa lebih nikmat. Harga sekitar Rp10.000–Rp15.000.

5. Soto Ayam Pak Kumis

Berada di kawasan Semarang Tengah, tempat ini dikenal dengan kuah bening kekuningan yang ringan.

Rasa gurihnya tidak berlebihan sehingga cocok dinikmati di pagi hari tanpa membuat enek. Harga sekitar Rp12.000.

6. Soto Ayam Pak Darno

Alamatnya di Jl. MH Thamrin No.88, Semarang Tengah. Warung ini memiliki cita rasa yang konsisten dengan kuah gurih dan sambal yang pedas segar, menjadi favorit banyak pelanggan tetap. Harga sekitar Rp10.000–Rp14.000.

7. Soto Ayam Pak Sadi

Terletak di area Semarang Timur, tempat ini terkenal dengan tambahan koya gurih yang memperkaya rasa kuah.

Tekstur sotonya terasa lebih kental dan nikmat saat disantap hangat. Harga sekitar Rp12.000.

8. Soto Ayam Pak Ripto

Berlokasi di Jl. WR Supratman, Gisikdrono, Semarang Barat. Porsi ayamnya cukup banyak dengan kuah hangat yang terasa pas di pagi hari, membuatnya sering dipilih sebagai menu sarapan. Harga sekitar Rp12.000–Rp15.000.

9. Soto Ayam Pak Min Klaten Cabang Semarang

Beralamat di Jl. Puspogiwang Timur No.30, Semarang Barat. Membawa gaya soto Klaten dengan kuah bening dan rasa ringan, cocok bagi yang menyukai soto dengan karakter sederhana namun tetap gurih. Harga sekitar Rp15.000.

10. Soto Ayam Pak Harto

Terletak di Jl. Kelud Raya No.58, Gajahmungkur, Semarang. Rasa klasik dengan tambahan jeruk nipis membuat kuahnya terasa segar dan tidak membosankan. Harga sekitar Rp12.000.

11. Soto Ayam Pak Karmin

Berada di kawasan Semarang Utara, warung ini dikenal sederhana namun selalu ramai di pagi hari.

Rasa autentik dengan kuah gurih ringan menjadi daya tarik utamanya. Harga sekitar Rp10.000–Rp13.000.

12. Soto Ayam Pak Slamet

Berlokasi di Jl. Cumi-Cumi Raya No.1, Semarang Utara. Soto ini memiliki rasa ringan dengan ayam yang lembut, cocok untuk sarapan yang tidak terlalu berat. Harga sekitar Rp10.000–Rp14.000.

13. Soto Ayam Pak Joko

Alamatnya di Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang. Porsi pas dengan kuah hangat yang nyaman dinikmati sebelum memulai aktivitas harian. Harga sekitar Rp12.000.

14. Soto Ayam Pak Yono

Terletak di Jl. RA Kartini No.161, Semarang Timur. Warung sederhana dengan rasa khas rumahan yang membuat pelanggan sering kembali. Harga sekitar Rp10.000–Rp13.000.

15. Soto Ayam Pak Suroto

Berada di kawasan Banyumanik, Semarang. Soto ini dikenal dengan kuah hangat yang gurih dan aroma rempah yang kuat, cocok untuk mengawali pagi dengan semangat. Harga sekitar Rp12.000–Rp15.000.

