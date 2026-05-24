12 Rekomendasi Tempat Outbound Paling Seru di Sidoarjo, Buat Liburan Full Tawa dan Bahagia

rekomendasi tempat outbound paling seru cocok buat liburan di Sidoarjo. (Magnific/ jcomp)
JawaPos.com – Sidoarjo bukan hanya kota industri, karena di sini juga tersedia banyak lokasi outbound seru yang cocok untuk liburan keluarga maupun kegiatan perusahaan.
Berbagai pilihan hadir mulai dari waterpark yang dilengkapi wahana outbound anak hingga kawasan adventure dengan konsep alam terbuka yang menantang.
Setiap lokasi menghadirkan program dan fasilitas yang beragam, cocok untuk segala usia mulai dari anak-anak sekolah hingga tim korporat.
Dilansir dari laman Bead Outbound dan New Outbound pada Minggu (24/5), berikut 12 rekomendasi tempat outbound paling seru cocok buat liburan di Sidoarjo.
1. Permata Waterpark
Permata Waterpark di Permata Regency, Jalan Raya Kludan, Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, adalah waterpark yang terbuka untuk umum dan sering dikunjungi rombongan pelajar untuk kegiatan ekstrakurikuler.
Fasilitas yang tersedia meliputi dua kolam renang anak, dua kolam renang dewasa, family slide, sliding baby, bak tumpah, kafe, mushola, toilet, kamar ganti, dan persewaan alat renang.
Area Outbound KIDS juga tersedia di sini dengan wahana flying fox, jembatan tali, dan mini wall climbing yang dapat dinikmati dalam satu paket.
Tiket masuk dikenakan Rp25.000 per orang, sedangkan paket outbound dan berenang sekaligus tersedia dengan harga Rp75.000 per orang.
