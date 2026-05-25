Resep Mapo Tofu Udon: Gurih, Creamy, dan Comfort Food Banget

Potret mapo tofu udon yang simpel dan bisa hadi comfort food (Instagram @luvitaho)
JawaPos.com - Mapo Tofu Udon dari @luvitaho ini jadi comfort food yang simpel tapi rasanya kaya banget. Perpaduan topping mapo yang gurih pedas dengan tofu sauce yang creamy bikin semangkuk udon terasa super satisfying.
Daging cincang yang dimasak dengan doubanjiang menghasilkan rasa savory khas Chinese-style yang sedikit pedas dan umami. Lalu dipadukan dengan silken tofu dan peanut butter yang lembut creamy, hasilnya balance banget di mulut.
Yang paling enak, resep ini cocok untuk meal prep karena topping mapo-nya bisa disimpan dan dipakai berkali-kali. Tinggal rebus udon, panaskan topping, lalu makan hangat-hangat.
Bahan Mapo Topping
Minyak secukupnya
2 siung bawang putih
1 batang daun bawang
200-250 gram daging cincang low fat atau ayam
1 1/2 sdm doubanjiang
1 sdm saus tiram
1 sdt dark soy sauce
1 sdt gula
1/4-1/2 sdt garam
230 ml air
Sedikit minyak wijen
Bahan Tofu Sauce
200 gram silken tofu
1 sdt peanut butter
1/4 sdt garam
Pelengkap
Udon
Cara Membuat
1. Tumis bumbu
Panaskan minyak lalu tumis bawang putih dan daun bawang hingga harum.
2. Masak daging
Masukkan daging cincang lalu masak hingga berubah warna.
3. Tambahkan bumbu mapo
Masukkan doubanjiang, saus tiram, dark soy sauce, gula, dan garam. Aduk rata.
4. Tuang air
Tambahkan air lalu masak hingga bumbu meresap dan sedikit mengental. Tambahkan sedikit minyak wijen.
5. Buat tofu sauce
Haluskan silken tofu bersama peanut butter dan garam hingga creamy.
6. Rebus udon
Masak udon sesuai petunjuk lalu tiriskan.
7. Sajikan
Susun udon di mangkuk, tambahkan tofu sauce lalu topping mapo di atasnya.
Mapo Tofu Udon ini punya kombinasi rasa gurih, creamy, dan sedikit pedas yang bikin nagih. Tekstur udon yang chewy dengan saus tofu lembut benar-benar cocok jadi comfort food sehari-hari.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk stok meal prep karena praktis, tinggi protein, dan gampang dipadukan dengan berbagai jenis mie atau nasi. Simple tapi rasanya premium banget!
