Resep Mapo Tofu Udon: Gurih, Creamy, dan Comfort Food Banget

JawaPos.com - Mapo Tofu Udon dari @luvitaho ini jadi comfort food yang simpel tapi rasanya kaya banget. Perpaduan topping mapo yang gurih pedas dengan tofu sauce yang creamy bikin semangkuk udon terasa super satisfying.

Daging cincang yang dimasak dengan doubanjiang menghasilkan rasa savory khas Chinese-style yang sedikit pedas dan umami. Lalu dipadukan dengan silken tofu dan peanut butter yang lembut creamy, hasilnya balance banget di mulut. Yang paling enak, resep ini cocok untuk meal prep karena topping mapo-nya bisa disimpan dan dipakai berkali-kali. Tinggal rebus udon, panaskan topping, lalu makan hangat-hangat.

Bahan Mapo Topping

Minyak secukupnya

2 siung bawang putih

1 batang daun bawang

200-250 gram daging cincang low fat atau ayam

1 1/2 sdm doubanjiang

1 sdm saus tiram

1 sdt dark soy sauce

1 sdt gula

1/4-1/2 sdt garam

230 ml air

Sedikit minyak wijen



Bahan Tofu Sauce

200 gram silken tofu

1 sdt peanut butter

1/4 sdt garam



Pelengkap

Udon



Cara Membuat

1. Tumis bumbu

Panaskan minyak lalu tumis bawang putih dan daun bawang hingga harum.

2. Masak daging

Masukkan daging cincang lalu masak hingga berubah warna.

3. Tambahkan bumbu mapo

Masukkan doubanjiang, saus tiram, dark soy sauce, gula, dan garam. Aduk rata.

4. Tuang air

Tambahkan air lalu masak hingga bumbu meresap dan sedikit mengental. Tambahkan sedikit minyak wijen.

5. Buat tofu sauce

Haluskan silken tofu bersama peanut butter dan garam hingga creamy.

6. Rebus udon

Masak udon sesuai petunjuk lalu tiriskan.

7. Sajikan

Susun udon di mangkuk, tambahkan tofu sauce lalu topping mapo di atasnya.

Mapo Tofu Udon ini punya kombinasi rasa gurih, creamy, dan sedikit pedas yang bikin nagih. Tekstur udon yang chewy dengan saus tofu lembut benar-benar cocok jadi comfort food sehari-hari.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk stok meal prep karena praktis, tinggi protein, dan gampang dipadukan dengan berbagai jenis mie atau nasi. Simple tapi rasanya premium banget!