Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 24 Mei 2026 | 22.52 WIB

Resep Sambal Seblak dan Bumbu Dasar Seblak Anti Ribet untuk Jualan atau Stok, Praktis untuk Disimpan dan Siap Pakai

Ilustrasi seblak (Instagram @pemburukuliner.idn)

JawaPos.com - Seblak menjadi salah satu makanan favorit banyak orang karena cita rasanya yang pedas, gurih, dan khas berkat aroma kencur yang kuat.

Agar proses memasak lebih praktis, Anda bisa menyiapkan bumbu seblak dan sambal seblak dalam jumlah besar sekaligus. Resep ini menghasilkan sekitar 20 porsi dan cocok dijadikan stok di rumah maupun untuk usaha kuliner.

Dengan menyiapkan bumbu dasar lebih dulu, membuat seblak di malam hari atau saat mendadak ingin makan pedas jadi jauh lebih cepat.

Untuk resep lengkapnya, berikut telah kami rangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, Minggu (24/5).

Bahan Bumbu Seblak 20 Porsi

Bumbu Seblak

- 3 sdm garam
- 2 sdt gula pasir
- 1 sdm kaldu jamur

Bahan yang Dihaluskan

- 750 gram bawang putih
- 250 gram bawang merah
- 15 butir kemiri
- 150 gram kencur

Bahan Sambal Seblak

- 200 gram cabai merah besar
- 50 gram cabai rawit merah
- 100 gram cabai merah keriting
- 50 gram cabai merah kering
- 2 sdt garam organik
- 2 sdt kaldu jamur

Cara Membuat Bumbu Seblak

Langkah pertama adalah menghaluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan kencur. Tambahkan air secukupnya agar proses penghalusan lebih mudah dan tekstur bumbu menjadi lembut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Kupat Glabed Khas Tegal, Kuliner Legendaris dengan Kuah Kental dan Gurih yang Medok Banget! - Image
Kuliner

Resep Kupat Glabed Khas Tegal, Kuliner Legendaris dengan Kuah Kental dan Gurih yang Medok Banget!

Kamis, 21 Mei 2026 | 19.15 WIB

Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih: Lauk Simpel, Lezat, Harum, dan Bikin Nambah Nasi - Image
Kuliner

Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih: Lauk Simpel, Lezat, Harum, dan Bikin Nambah Nasi

Senin, 18 Mei 2026 | 05.19 WIB

Resep Pepes Daging Jamur Tiram, Praktis Dibuat dan Lezat Disajikan - Image
Kuliner

Resep Pepes Daging Jamur Tiram, Praktis Dibuat dan Lezat Disajikan

Senin, 18 Mei 2026 | 05.08 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore