Resep Sambal Seblak dan Bumbu Dasar Seblak Anti Ribet untuk Jualan atau Stok, Praktis untuk Disimpan dan Siap Pakai

JawaPos.com - Seblak menjadi salah satu makanan favorit banyak orang karena cita rasanya yang pedas, gurih, dan khas berkat aroma kencur yang kuat.
Agar proses memasak lebih praktis, Anda bisa menyiapkan bumbu seblak dan sambal seblak dalam jumlah besar sekaligus. Resep ini menghasilkan sekitar 20 porsi dan cocok dijadikan stok di rumah maupun untuk usaha kuliner.
Dengan menyiapkan bumbu dasar lebih dulu, membuat seblak di malam hari atau saat mendadak ingin makan pedas jadi jauh lebih cepat.
Untuk resep lengkapnya, berikut telah kami rangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, Minggu (24/5).
Bahan Bumbu Seblak 20 Porsi
Bumbu Seblak
- 3 sdm garam
- 2 sdt gula pasir
- 1 sdm kaldu jamur
Bahan yang Dihaluskan
- 750 gram bawang putih
- 250 gram bawang merah
- 15 butir kemiri
- 150 gram kencur
Bahan Sambal Seblak
- 200 gram cabai merah besar
- 50 gram cabai rawit merah
- 100 gram cabai merah keriting
- 50 gram cabai merah kering
- 2 sdt garam organik
- 2 sdt kaldu jamur
Cara Membuat Bumbu Seblak
Langkah pertama adalah menghaluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan kencur. Tambahkan air secukupnya agar proses penghalusan lebih mudah dan tekstur bumbu menjadi lembut.
