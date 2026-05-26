Resep Hashbrown Homemade yang Crispy, Gurih, dan Lebih Sehat

JawaPos.com - Hashbrown homemade dari Instagram @gio.mci10 ini jadi pilihan camilan atau side dish yang simpel tapi selalu bikin nagih. Dibuat dari kentang asli dengan bumbu sederhana, hasilnya tetap crispy di luar dan lembut di dalam seperti hashbrown restoran fast food. Karena dibuat sendiri di rumah, hashbrown ini terasa lebih fresh dan tentunya bisa disesuaikan dengan selera. Tambahan keju parut bikin rasanya makin gurih dan creamy saat dimakan hangat. Menu ini cocok banget buat sarapan, teman makan steak atau ayam, sampai jadi camilan sore favorit anak-anak.

Bahan-Bahan

3 buah kentang

1/2 butir telur ayam

1 sdm maizena

2 sdt garam

1/2 sdt lada putih

1 sdt bawang putih bubuk

1 sdt bawang bombay bubuk

Keju parut sesuai selera



Cara Membuat

1. Siapkan kentang

Kupas kentang lalu parut kasar.

2. Kurangi kadar air

Peras kentang parut hingga airnya berkurang supaya hashbrown lebih crispy saat dimasak.

3. Campurkan bahan

Masukkan telur, maizena, garam, lada, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, dan keju parut. Aduk hingga rata.

4. Bentuk hashbrown

Ambil adonan lalu bentuk sesuai selera, bisa bulat pipih atau oval.

5. Masak

Pan fry dengan sedikit minyak hingga kedua sisi berwarna golden brown dan crispy.

6. Sajikan

Nikmati hangat dengan saus sambal, mayo, atau saus favorit lainnya.



Hashbrown homemade ini punya tekstur luar yang renyah dengan bagian dalam kentang yang lembut dan gurih. Tambahan keju bikin rasanya makin rich tanpa terasa berlebihan.



Karena dibuat sendiri, hashbrown ini juga bisa jadi versi yang lebih sehat dibanding frozen hashbrown instan. Bisa dimasak pakai sedikit minyak, air fryer, atau dipanggang sesuai selera.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi stok camilan keluarga atau side dish praktis yang selalu disukai anak-anak maupun orang dewasa. Simpel, hemat, tapi rasanya tetap puas banget!

