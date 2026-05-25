Resep Tahu Bakso Ayam Tanpa Tepung: High Protein dan Diet Friendly

JawaPos.com - Tahu Bakso Ayam ala akun Instagram @aisyahardianiii ini cocok banget buat kamu yang lagi cari camilan sehat tapi tetap enak dan mengenyangkan. Tanpa tambahan tepung, teksturnya tetap lembut, juicy, dan penuh rasa dari ayam serta bumbu yang meresap.

Karena menggunakan paha ayam, hasil akhirnya jadi lebih moist dan tidak seret saat dimakan. Ditambah daun bawang dan wortel, rasanya makin segar sekaligus memberi tekstur yang lebih menarik.

Yang paling menarik, satu pcs hanya sekitar 41 kalori sehingga cocok untuk menu diet, intermittent fasting, ataupun stok meal prep tinggi protein di rumah.

Bahan-Bahan

368 gram paha ayam

1 butir telur

70 gram daun bawang

61 gram wortel

11 tahu pong (dibagi dua) Seasoning

Garam atau totole secukupnya

5 ml minyak wijen (opsional)

10 ml saus tiram

1 sdt garlic powder

1 sdt lada bubuk

50 ml air dingin

Cara Membuat

1. Siapkan adonan

Haluskan paha ayam lalu campurkan dengan telur, daun bawang, wortel, dan semua seasoning.

2. Tambahkan air dingin

Tuang air dingin sedikit demi sedikit sambil diaduk agar adonan lebih juicy dan lembut.

3. Isi tahu

Belah tahu pong lalu isi dengan adonan ayam secukupnya.

4. Kukus

Susun tahu bakso dalam kukusan lalu kukus selama sekitar 20 menit hingga matang.

5. Sajikan

Nikmati langsung atau simpan sebagai stok meal prep.

Tahu Bakso Ayam tanpa tepung ini punya rasa gurih yang ringan dengan tekstur lembut dan juicy. Karena tinggi protein dan rendah kalori, menu ini cocok jadi camilan sehat ataupun lauk harian.