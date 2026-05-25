Resep Tahu Bakso Ayam Tanpa Tepung: High Protein dan Diet Friendly

Potret tahu bakso ayam tanpa tepung yang tinggi protein, rendah kalori, dan cocok untuk meal prep (Instagram @aisyahardianiii)
JawaPos.com - Tahu Bakso Ayam ala akun Instagram @aisyahardianiii ini cocok banget buat kamu yang lagi cari camilan sehat tapi tetap enak dan mengenyangkan. Tanpa tambahan tepung, teksturnya tetap lembut, juicy, dan penuh rasa dari ayam serta bumbu yang meresap.
Karena menggunakan paha ayam, hasil akhirnya jadi lebih moist dan tidak seret saat dimakan. Ditambah daun bawang dan wortel, rasanya makin segar sekaligus memberi tekstur yang lebih menarik.
Yang paling menarik, satu pcs hanya sekitar 41 kalori sehingga cocok untuk menu diet, intermittent fasting, ataupun stok meal prep tinggi protein di rumah.
Bahan-Bahan
368 gram paha ayam
1 butir telur
70 gram daun bawang
61 gram wortel
11 tahu pong (dibagi dua)
Seasoning
Garam atau totole secukupnya
5 ml minyak wijen (opsional)
10 ml saus tiram
1 sdt garlic powder
1 sdt lada bubuk
50 ml air dingin
Cara Membuat
1. Siapkan adonan
Haluskan paha ayam lalu campurkan dengan telur, daun bawang, wortel, dan semua seasoning.
2. Tambahkan air dingin
Tuang air dingin sedikit demi sedikit sambil diaduk agar adonan lebih juicy dan lembut.
3. Isi tahu
Belah tahu pong lalu isi dengan adonan ayam secukupnya.
4. Kukus
Susun tahu bakso dalam kukusan lalu kukus selama sekitar 20 menit hingga matang.
5. Sajikan
Nikmati langsung atau simpan sebagai stok meal prep.
Tahu Bakso Ayam tanpa tepung ini punya rasa gurih yang ringan dengan tekstur lembut dan juicy. Karena tinggi protein dan rendah kalori, menu ini cocok jadi camilan sehat ataupun lauk harian.
Sebagai penutup, resep ini praktis banget untuk disimpan di kulkas dan tinggal dipanaskan kapan saja. Sehat, simpel, tapi tetap bikin kenyang dan puas!
