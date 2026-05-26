Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 26 Mei 2026 | 12.10 WIB

Resep Tahu Telur Kuah Gulai: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Nasi

Potret tahu telur kuah gulai dengan santan dan bumbu rempah yang medok (Instagram @kupicookie) - Image

Potret tahu telur kuah gulai dengan santan dan bumbu rempah yang medok (Instagram @kupicookie)

JawaPos.com - Tahu telur kuah gulai dari Instagram @kupicookie ini adalah menu rumahan sederhana yang rasanya luar biasa comforting. Perpaduan tahu telur dadar yang gurih dengan kuah gulai santan yang medok bikin makan jadi auto nambah nasi.

Kuah gulainya punya rasa gurih pedas yang kaya rempah. Kombinasi cabai, bawang, kunyit, dan ebi bubuk menghasilkan aroma yang harum banget sejak pertama dimasak. Ditambah santan kental, tekstur kuah jadi creamy dan makin nikmat disantap hangat.

Yang bikin spesial, tahu telur yang sudah digoreng kemudian dimasukkan lagi ke kuah gulai membuat bumbunya makin meresap. Tekstur telur tetap lembut tapi penuh rasa.

Bahan Tahu Telur
2 butir telur
2 potong tahu
Lada
Garam
Kaldu jamur

Bumbu Halus Kuah Gulai
10 cabai keriting
4 siung bawang putih
6 siung bawang merah
1 sdm ebi bubuk
1/2 sdm kunyit bubuk
Sedikit air

Seasoning
Garam
Lada
Kaldu ayam
Gula

Bumbu Tambahan
Lengkuas geprek
Daun salam
1 bungkus santan kental
200 ml air
Potongan cabai

Opsional
Kacang panjang

Cara Membuat
1. Buat tahu telur
Haluskan tahu lalu campurkan dengan telur, lada, garam, dan kaldu jamur. Goreng hingga matang dan kecoklatan, lalu sisihkan.
2. Tumis bumbu halus
Haluskan semua bahan bumbu lalu tumis hingga harum dan matang.
3. Tambahkan rempah
Masukkan lengkuas dan daun salam lalu aduk hingga wangi.
4. Masak kuah gulai
Tuang santan dan air lalu masukkan seasoning. Aduk perlahan agar santan tidak pecah.
5. Tambahkan cabai dan sayur
Masukkan potongan cabai dan kacang panjang jika suka.
6. Masukkan tahu telur
Potong tahu telur lalu masukkan ke dalam kuah gulai. Masak sebentar agar bumbu meresap.
7. Sajikan
Nikmati hangat bersama nasi putih.

Tahu telur kuah gulai ini punya rasa gurih pedas yang kaya rempah dengan tekstur telur tahu yang lembut. Kuah santannya benar-benar bikin makan terasa lebih hangat dan nikmat.

Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi lauk rumahan sehari-hari karena bahannya sederhana tapi rasanya mewah dan bikin ketagihan!

Baca Juga:Resep Tahu Bakso Ayam Tanpa Tepung: High Protein dan Diet Friendly

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Resep Mapo Tofu Udon: Gurih, Creamy, dan Comfort Food Banget - Image
Kuliner

Resep Mapo Tofu Udon: Gurih, Creamy, dan Comfort Food Banget

Senin, 25 Mei 2026 | 12.00 WIB

Resep Sambal Seblak dan Bumbu Dasar Seblak Anti Ribet untuk Jualan atau Stok, Praktis untuk Disimpan dan Siap Pakai - Image
Kuliner

Resep Sambal Seblak dan Bumbu Dasar Seblak Anti Ribet untuk Jualan atau Stok, Praktis untuk Disimpan dan Siap Pakai

Minggu, 24 Mei 2026 | 22.52 WIB

Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih: Lauk Simpel, Lezat, Harum, dan Bikin Nambah Nasi - Image
Kuliner

Resep Sambal Teri Kemangi Pedas Gurih: Lauk Simpel, Lezat, Harum, dan Bikin Nambah Nasi

Senin, 18 Mei 2026 | 05.19 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore