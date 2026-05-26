Resep Tahu Telur Kuah Gulai: Gurih, Pedas, dan Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Tahu telur kuah gulai dari Instagram @kupicookie ini adalah menu rumahan sederhana yang rasanya luar biasa comforting. Perpaduan tahu telur dadar yang gurih dengan kuah gulai santan yang medok bikin makan jadi auto nambah nasi. Kuah gulainya punya rasa gurih pedas yang kaya rempah. Kombinasi cabai, bawang, kunyit, dan ebi bubuk menghasilkan aroma yang harum banget sejak pertama dimasak. Ditambah santan kental, tekstur kuah jadi creamy dan makin nikmat disantap hangat. Yang bikin spesial, tahu telur yang sudah digoreng kemudian dimasukkan lagi ke kuah gulai membuat bumbunya makin meresap. Tekstur telur tetap lembut tapi penuh rasa.

Bahan Tahu Telur

2 butir telur

2 potong tahu

Lada

Garam

Kaldu jamur



Bumbu Halus Kuah Gulai

10 cabai keriting

4 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sdm ebi bubuk

1/2 sdm kunyit bubuk

Sedikit air



Seasoning

Garam

Lada

Kaldu ayam

Gula



Bumbu Tambahan

Lengkuas geprek

Daun salam

1 bungkus santan kental

200 ml air

Potongan cabai



Opsional

Kacang panjang



Cara Membuat

1. Buat tahu telur

Haluskan tahu lalu campurkan dengan telur, lada, garam, dan kaldu jamur. Goreng hingga matang dan kecoklatan, lalu sisihkan.

2. Tumis bumbu halus

Haluskan semua bahan bumbu lalu tumis hingga harum dan matang.

3. Tambahkan rempah

Masukkan lengkuas dan daun salam lalu aduk hingga wangi.

4. Masak kuah gulai

Tuang santan dan air lalu masukkan seasoning. Aduk perlahan agar santan tidak pecah.

5. Tambahkan cabai dan sayur

Masukkan potongan cabai dan kacang panjang jika suka.

6. Masukkan tahu telur

Potong tahu telur lalu masukkan ke dalam kuah gulai. Masak sebentar agar bumbu meresap.

7. Sajikan

Nikmati hangat bersama nasi putih.



Tahu telur kuah gulai ini punya rasa gurih pedas yang kaya rempah dengan tekstur telur tahu yang lembut. Kuah santannya benar-benar bikin makan terasa lebih hangat dan nikmat.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget jadi lauk rumahan sehari-hari karena bahannya sederhana tapi rasanya mewah dan bikin ketagihan!

