8 Kuliner Khas Yogyakarta Paling Legendaris dan Hidden Gems, Rasanya Autentik Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota budaya dan destinasi wisata bersejarah, tetapi juga sebagai surga kuliner tradisional yang kaya cita rasa.

Beragam makanan khas dapat ditemukan mulai dari kawasan Malioboro hingga pelosok perdesaan yang masih mempertahankan resep turun-temurun.

Keunikan rasa dan proses memasak tradisional membuat kuliner Yogyakarta selalu memiliki tempat tersendiri di hati para wisatawan.

Selain makanan legendaris yang sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu, Yogyakarta juga menyimpan banyak hidden gems kuliner yang menawarkan pengalaman makan berbeda.

Beberapa tempat bahkan berada di lokasi tersembunyi dengan suasana pedesaan yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Hal tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta wisata kuliner autentik.

Mulai dari gudeg berbahan bunga kelapa muda, sate koyor khas rakyat jelata, hingga kopi tradisional yang direbus di atas arang, semuanya menghadirkan pengalaman rasa yang sulit ditemukan di daerah lain.

Berikut rekomendasi kuliner khas Yogyakarta paling legendaris dan hidden gems yang wajib masuk daftar wisata kuliner Anda yang dirangkum dari Google Maps pada Minggu (24/06).

1. Gudeg Manggar, Sajian Langka Favorit Bangsawan Keraton Gudeg Manggar Bu Dullah