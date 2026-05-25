11 Tahu Tek Paling Nagih di Surabaya, Kuliner Malam dengan Bumbu Petis Nendang dan Telor Andalan

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner tahu tek nagih paling beragam yang selalu ramai dikunjungi terutama pada malam hari.

Dari warung tahu tek legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1962 hingga warung kekinian dengan konsep pelayanan yang unik, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Bumbu petis yang khas berpadu dengan tahu goreng, tauge, telur, kerupuk, dan bumbu kacang menjadikan setiap porsi tahu tek selalu terasa istimewa dan memanjakan lidah.

Dilansir dari laman Nagan Tour dan Pinhome pada Senin (25/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner malam tahu tek paling nagih di Surabaya.

1. Tahu Tek Pak Jayen

Tahu Tek Pak Jayen di Jalan Dharmahusada No. 112, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, menyajikan tahu tek dan tahu telur dengan bumbu kacang kental gurih, irisan kol, tauge, telur segar, dan kerupuk dengan harga mulai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Tersedia juga menu nasi goreng dan mie goreng sebagai pilihan lain, buka setiap hari mulai pukul 17.00–23.00 WIB.

2. Tahu Tek Lauhan

Tahu Tek Lauhan di Jalan Rungkut Mejoyo Utara, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, menawarkan keunikan berupa tauge berukuran lebih besar dari biasanya yang memberikan sensasi lebih kenyal, dengan petis yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu pedas sehingga enak dan tidak mual.