Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 25 Mei 2026 | 17.53 WIB

11 Tahu Tek Paling Nagih di Surabaya, Kuliner Malam dengan Bumbu Petis Nendang dan Telor Andalan

Rekomendasi kuliner malam tahu tek paling nagih di Surabaya / foto : Magnific/ Sri Widyowati - Image

Rekomendasi kuliner malam tahu tek paling nagih di Surabaya / foto : Magnific/ Sri Widyowati

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner tahu tek nagih paling beragam yang selalu ramai dikunjungi terutama pada malam hari.

Dari warung tahu tek legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1962 hingga warung kekinian dengan konsep pelayanan yang unik, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Bumbu petis yang khas berpadu dengan tahu goreng, tauge, telur, kerupuk, dan bumbu kacang menjadikan setiap porsi tahu tek selalu terasa istimewa dan memanjakan lidah.

Dilansir dari laman Nagan Tour dan Pinhome pada Senin (25/5), berikut sebelas rekomendasi kuliner malam tahu tek paling nagih di Surabaya.

1. Tahu Tek Pak Jayen

Tahu Tek Pak Jayen di Jalan Dharmahusada No. 112, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, menyajikan tahu tek dan tahu telur dengan bumbu kacang kental gurih, irisan kol, tauge, telur segar, dan kerupuk dengan harga mulai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Tersedia juga menu nasi goreng dan mie goreng sebagai pilihan lain, buka setiap hari mulai pukul 17.00–23.00 WIB.

2. Tahu Tek Lauhan

Tahu Tek Lauhan di Jalan Rungkut Mejoyo Utara, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, menawarkan keunikan berupa tauge berukuran lebih besar dari biasanya yang memberikan sensasi lebih kenyal, dengan petis yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu pedas sehingga enak dan tidak mual.

Harga mulai Rp10.000–Rp15.000 per porsi, buka setiap hari mulai pukul 18.00–22.00 WIB, dan mudah ditemukan karena tulisan nama yang besar terpampang di gerobaknya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
11 Kuliner Rujak Cingur Paling Juara di Surabaya yang Daging Cingurnya Empuk dan Rasanya Mantul - Image
Kuliner

11 Kuliner Rujak Cingur Paling Juara di Surabaya yang Daging Cingurnya Empuk dan Rasanya Mantul

Senin, 25 Mei 2026 | 17.50 WIB

10 Kuliner Tahu Campur Paling Sedap di Surabaya dengan Kuah Petis Paling Gurih, Wajib Mampir! - Image
Kuliner

10 Kuliner Tahu Campur Paling Sedap di Surabaya dengan Kuah Petis Paling Gurih, Wajib Mampir!

Senin, 25 Mei 2026 | 17.45 WIB

8 Kuliner Rawon Paling Legit di Surabaya dengan Daging Empuk dan Kuah yang Sedap - Image
Kuliner

8 Kuliner Rawon Paling Legit di Surabaya dengan Daging Empuk dan Kuah yang Sedap

Senin, 25 Mei 2026 | 15.58 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore