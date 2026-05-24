10 Kuliner Tradisional Jogja yang Wajib Dicoba, Legendaris dengan Cita Rasa Autentik

JawaPos.com - Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota budaya dan wisata sejarah, tetapi juga surga bagi pencinta kuliner tradisional.

Berbagai hidangan khas dengan cita rasa autentik masih bertahan hingga sekarang dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari berbagai daerah.

Kuliner khas Jogja memiliki karakter rasa yang unik.

Sebagian besar makanan identik dengan perpaduan gurih, manis, dan rempah yang kuat.

Tidak heran jika banyak wisatawan sengaja datang kembali hanya untuk menikmati makanan legendaris yang sulit ditemukan di kota lain.

Mulai dari gudeg nangka muda, sate kambing khas Bantul, hingga kopi jos yang terkenal, setiap tempat makan di Jogja memiliki cerita dan keistimewaan tersendiri.

Berikut 10 kuliner tradisional Jogja yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Kota Gudeg yang dirangkum dari Google Maps pada Minggu (24/06).

1. Gudeg Yu Djum Gudeg menjadi ikon kuliner paling terkenal dari Yogyakarta, dan salah satu tempat legendaris yang banyak diburu wisatawan adalah Gudeg Yu Djum.

Menu andalannya berupa gudeg nangka muda dengan cita rasa manis khas Jogja yang dipadukan dengan ayam kampung, telur, dan sambal krecek pedas gurih.