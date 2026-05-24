15 Kuliner Viral di Jakarta, Bandung, Bogor, dan Surabaya yang Wajib Masuk Daftar Kulineran, Yuk Dicatat!

JawaPos.com - Tren wisata kuliner terus berkembang dan menghadirkan banyak tempat makan yang ramai dibicarakan di media sosial.
Mulai dari makanan tradisional, jajanan legendaris, hingga bakery modern, berbagai kuliner viral ini berhasil menarik perhatian para pecinta makanan dari berbagai daerah.
Bagi yang sedang merencanakan wisata kuliner di Jakarta, Bandung, Bogor, maupun Surabaya, deretan tempat makan berikut layak masuk daftar kunjungan.
Baca Juga:9 Kuliner Legendaris Dekat Stasiun Solo Balapan yang Tetap Eksis dan Selalu Diburu Pecinta Makanan
Selain terkenal karena cita rasanya, banyak di antaranya juga memiliki sejarah panjang dan pelanggan setia.
Ingin tahu ada apa saja? Berikut daftar kuliner yang tak boleh kalian lewatkan jika berkunjung ke 4 kota tersebut seperti dilansir dari YouTube 10 Best Id.
1. Bubur Ayam Barito
Bubur Ayam Barito menjadi salah satu destinasi kuliner malam yang sudah lama populer di Jakarta.
Tempat makan ini dikenal dengan sajian bubur bertekstur lembut yang dipadukan berbagai topping melimpah seperti suwiran ayam, cakwe, kacang kedelai, daun bawang, serta taburan bawang goreng.
Kombinasi tersebut membuat rasanya semakin kaya dan menggugah selera. Selain rasanya yang khas, Bubur Ayam Barito juga kerap dipadati pembeli terutama pada malam hingga dini hari.
Banyak pengunjung rela mengantre demi menikmati semangkuk bubur hangat yang cocok disantap saat udara malam mulai dingin.
2. Bakso Solo Samrat
Bakso Solo Samrat menjadi salah satu tempat makan favorit bagi pecinta bakso di Jakarta.
Tempat ini terkenal berkat bakso berukuran besar dengan tekstur kenyal serta isian daging yang padat. Kuah kaldunya juga terasa gurih sehingga semakin nikmat disantap bersama mi dan pelengkap lainnya.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi