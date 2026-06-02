Membawa Cita Rasa Nusantara, Kopi Jadi Oleh-Oleh Khas Indonesia yang Mendunia

Mesin roasting biji kopi sebelum dipasarkan ke konsumen. (Dok. Luwak Artcofie )
JawaPos.com - Bagi masyarakat Indonesia, kopi bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari identitas dan warisan budaya tradisional Indonesia yang luhur.
Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi karakteristik geografis unik yang menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa yang kaya.
Dari sabang sampai Merauke, setiap seduhan menyimpan cerita tentang tanah tempatnya tumbuh, tradisi para petani lokal, dan dedikasi dalam menjaga kemurnian rasa kopi khas Indonesia.
Di tengah meningkatnya tren pariwisata global dan apresiasi terhadap produk lokal, kopi kini bertransformasi menjadi buah tangan yang paling dicari. Salah satu produk kopi khas Indonesia yang berhasil mencuri perhatian pasar mancanegara adalah kopi luwak.
Baca Juga:10 Spot Kuliner Kopi Gula Aren di Surabaya yang Sering Jadi Rujukan Pecinta Kafein, Rasanya Juara!
Salah satu produk kopi Luwak yang terkenal adalah Luwak Artcofie. Produk itu dikembangkan sejak 2012 dengan komitmen menjaga keaslian rasa, merek ini berhasil memosisikan diri sebagai ikon oleh-oleh premium bagi para wisatawan domestik maupun internasional.
Luwak Artcofie diproduksi melalui proses fermentasi tradisional Indonesia yang presisi. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan keaslian rasa kopi luwak yang legendaris, tetapi juga menghormati alam dan ekosistem lokal. Karakter rasa yang halus, tingkat keasaman yang rendah, serta aroma yang pekat menjadikan produk ini sebagai representasi sempurna dari kemewahan rasa kopi khas Indonesia.
"Kami percaya bahwa secangkir kopi merupakan medium untuk memperkenalkan budaya tradisional Indonesia ke panggung internasional," ujar Alfian, manajemen Erefindo Group.
Dia menjelaskan, Kopi Luwak Artcofie hadir bukan hanya sebagai produk konsumsi, melainkan sebagai duta budaya yang membawa cerita kehangatan Indonesia ke mancanegara.
Keberhasilan Luwak Artcofie menembus pasar mancanegara membuktikan bahwa produk kopi khas Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa