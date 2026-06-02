Membawa Cita Rasa Nusantara, Kopi Jadi Oleh-Oleh Khas Indonesia yang Mendunia

JawaPos.com - Bagi masyarakat Indonesia, kopi bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari identitas dan warisan budaya tradisional Indonesia yang luhur.

Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi karakteristik geografis unik yang menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dengan cita rasa yang kaya.

Dari sabang sampai Merauke, setiap seduhan menyimpan cerita tentang tanah tempatnya tumbuh, tradisi para petani lokal, dan dedikasi dalam menjaga kemurnian rasa kopi khas Indonesia.

Di tengah meningkatnya tren pariwisata global dan apresiasi terhadap produk lokal, kopi kini bertransformasi menjadi buah tangan yang paling dicari. Salah satu produk kopi khas Indonesia yang berhasil mencuri perhatian pasar mancanegara adalah kopi luwak.

Salah satu produk kopi Luwak yang terkenal adalah Luwak Artcofie. Produk itu dikembangkan sejak 2012 dengan komitmen menjaga keaslian rasa, merek ini berhasil memosisikan diri sebagai ikon oleh-oleh premium bagi para wisatawan domestik maupun internasional.

Luwak Artcofie diproduksi melalui proses fermentasi tradisional Indonesia yang presisi. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan keaslian rasa kopi luwak yang legendaris, tetapi juga menghormati alam dan ekosistem lokal. Karakter rasa yang halus, tingkat keasaman yang rendah, serta aroma yang pekat menjadikan produk ini sebagai representasi sempurna dari kemewahan rasa kopi khas Indonesia.

"Kami percaya bahwa secangkir kopi merupakan medium untuk memperkenalkan budaya tradisional Indonesia ke panggung internasional," ujar Alfian, manajemen Erefindo Group.

Dia menjelaskan, Kopi Luwak Artcofie hadir bukan hanya sebagai produk konsumsi, melainkan sebagai duta budaya yang membawa cerita kehangatan Indonesia ke mancanegara.

Baca Juga:7 Tempat Kuliner Kopitiam di Surabaya yang Enak buat Nongkrong Kawula Muda Sampai Malam