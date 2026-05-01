Bothok Oblok: Gurih Pedas Tanpa Ribet, Tanpa Daun

Potret bothok oblok sederhana tanpa daun dengan paduan kelapa, tempe, dan teri. (Sumber: instagram.com/@bingungmasak)
JawaPos.com - Bothok Oblok dari @bingungmasak ini adalah versi praktis dari bothok tradisional yang biasanya dibungkus daun.
Versi ini lebih simpel karena semua bahan langsung dimasak jadi satu, tanpa proses membungkus, tapi tetap mempertahankan rasa khasnya yang gurih dan aromatik.
Perpaduan parutan kelapa muda, tempe, teri, dan lamtoro menghasilkan rasa yang kaya: gurih, sedikit manis alami dari kelapa, dan asin umami dari teri. Ditambah tomat yang memberi sedikit kesegaran, membuat rasanya tidak berat di mulut.
Bumbunya sederhana tapi kuat: bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, dan sedikit gula serta penyedap. Saat dimasak, semua bahan akan menyatu jadi hidangan rumahan yang hangat dan bikin makan jadi lebih lahap.
Bahan-bahan
Parutan kelapa agak muda
Tempe
Tomat
Teri
Lamtoro
Bumbu Halus
2 siung bawang putih
4 siung bawang merah
1/4 sdt ketumbar
1 buah cabai merah besar
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Penyedap rasa
Cara Membuat
1. Haluskan bumbu
Ulek atau blender bawang merah, bawang putih, cabai, dan ketumbar hingga halus.
2. Campurkan bahan
Masukkan kelapa, tempe, teri, lamtoro, dan tomat ke dalam bumbu. Aduk hingga merata.
3. Masak
Masak semua bahan hingga matang dan bumbu meresap sempurna. Aduk perlahan agar tidak hancur.
4. Sajikan
Angkat dan sajikan hangat dengan nasi putih.
Bothok Oblok ini punya rasa gurih alami dari kelapa dan tempe, dipadukan dengan aroma khas teri dan bumbu yang meresap sempurna. Walaupun tanpa daun, rasanya tetap tradisional dan comforting banget.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk masakan rumahan sederhana yang tetap kaya rasa. Praktis, hemat, dan bikin kangen masakan kampung!
