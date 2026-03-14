Ayam Nanking: Gurih, Lembut, dan Sausnya Nendang

JawaPos.com - Ayam Nanking dari @aqillahaliffah ini adalah salah satu menu rumahan yang rasanya terasa seperti makanan restoran Chinese food. Daging ayam yang dipadukan dengan tahu membuat teksturnya lebih lembut, juicy, dan sedikit creamy di dalam.



Adonan ayam dibumbui dengan saus tiram, kecap, dan sedikit gula sehingga rasanya gurih manis seimbang. Tambahan tapioka dan telur membuat hasil akhirnya lebih menyatu dan empuk saat digoreng.



Yang bikin makin enak tentu saus merahnya. Perpaduan saus tomat, saus sambal, bawang putih, dan sedikit maizena menghasilkan saus yang kental, gurih, dan sedikit pedas manis. Saat disiram ke ayam, rasanya langsung naik level.



Bahan Ayam

250 gram dada ayam fillet

2 tahu

1 butir telur

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap inggris

1/2 sdm kecap asin

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula pasir

Sedikit garam

2 sdm tapioka



Bahan Saus

2 sdm saus tomat

1 sdm saus sambal

1 sdm saus tiram

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada

1/2 sdm maizena

150 ml air

1/4 bawang bombay

3 siung bawang putih



Cara Membuat

1. Buat adonan ayam

Campurkan ayam, tahu, telur, dan semua bumbu. Aduk hingga rata lalu tambahkan tapioka.

2. Bentuk dan goreng

Bentuk adonan sesuai selera lalu goreng hingga matang dan keemasan.

3. Masak saus

Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Masukkan semua bahan saus lalu masak hingga mengental.

4. Campurkan

Masukkan ayam goreng ke dalam saus lalu aduk hingga merata.