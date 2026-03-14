Ayam Nanking: Gurih, Lembut, dan Sausnya Nendang

Potret ayam nanking dengan tekstyr lembut dan saus merah gurih manis pedas. (Sumber: instagram.com/@aqillahaliffah)
JawaPos.com - Ayam Nanking dari @aqillahaliffah ini adalah salah satu menu rumahan yang rasanya terasa seperti makanan restoran Chinese food. Daging ayam yang dipadukan dengan tahu membuat teksturnya lebih lembut, juicy, dan sedikit creamy di dalam.
Adonan ayam dibumbui dengan saus tiram, kecap, dan sedikit gula sehingga rasanya gurih manis seimbang. Tambahan tapioka dan telur membuat hasil akhirnya lebih menyatu dan empuk saat digoreng.
Yang bikin makin enak tentu saus merahnya. Perpaduan saus tomat, saus sambal, bawang putih, dan sedikit maizena menghasilkan saus yang kental, gurih, dan sedikit pedas manis. Saat disiram ke ayam, rasanya langsung naik level.
Bahan Ayam
250 gram dada ayam fillet
2 tahu
1 butir telur
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap inggris
1/2 sdm kecap asin
1 sdt kaldu jamur
1 sdt gula pasir
Sedikit garam
2 sdm tapioka
Bahan Saus
2 sdm saus tomat
1 sdm saus sambal
1 sdm saus tiram
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada
1/2 sdm maizena
150 ml air
1/4 bawang bombay
3 siung bawang putih
Cara Membuat
1. Buat adonan ayam
Campurkan ayam, tahu, telur, dan semua bumbu. Aduk hingga rata lalu tambahkan tapioka.
2. Bentuk dan goreng
Bentuk adonan sesuai selera lalu goreng hingga matang dan keemasan.
3. Masak saus
Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Masukkan semua bahan saus lalu masak hingga mengental.
4. Campurkan
Masukkan ayam goreng ke dalam saus lalu aduk hingga merata.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat dengan nasi putih.
Ayam Nanking ini punya perpaduan tekstur lembut dari ayam dan tahu serta saus yang kental, gurih, dan sedikit manis pedas. Setiap suapan terasa kaya rasa dan bikin nagih.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk makan siang atau malam di rumah yang ingin rasa ala resto tapi tetap praktis. Simple, enak, dan pasti habis dalam sekejap!
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah