Egg dan Avocado Salad: Creamy, Fresh, dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Egg & Avocado Salad dari @matthewlud ini adalah menu simpel yang cocok banget untuk sarapan, lunch, atau menu sehat sehari-hari.

Kombinasi telur rebus setengah matang dengan alpukat membuat teksturnya super creamy dan mengenyangkan tanpa terasa berat.



Cherry tomato dan timun memberi rasa segar dan juicy, sementara red onion menambahkan sedikit sensasi crunchy dan aroma yang lebih tajam. Dressing-nya juga ringan tapi tetap flavorful karena perpaduan mayo, yogurt, Dijon mustard, dan rice vinegar.



Hasil akhirnya jadi salad yang creamy, savory, sedikit tangy, dan tetap fresh di setiap suapan. Selain enak, tampilannya juga cantik dan cocok dijadikan menu meal prep.



Bahan-bahan

3 butir telur rebus setengah matang

1/2 buah alpukat

1/2 cup cherry tomato, belah dua

1/4 cup timun, iris

2-3 iris tipis bawang merah



Bahan Dressing

2 sdm mayo

1 sdm plain yogurt

1 sdt Dijon mustard

1 sdt rice vinegar

1 sdt olive oil

Garam dan lada secukupnya



Cara Membuat

1. Buat dressing

Campurkan mayo, yogurt, Dijon mustard, rice vinegar, olive oil, garam, dan lada ke dalam mangkuk. Aduk hingga creamy.

2. Siapkan bahan salad

Potong telur, alpukat, cherry tomato, timun, dan bawang merah.

3. Campurkan

Masukkan semua bahan ke dalam dressing lalu aduk perlahan hingga tercampur rata.

4. Koreksi rasa

Cicipi lalu tambahkan garam dan lada sesuai selera.