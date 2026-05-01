Nasi Siram Telur: Menu Akhir Bulan yang Simpel tapi Nagih

Potret nasi siram telur, menu akhir bulan yang bikin nagih.
JawaPos.com - Kalau lagi tanggal tua tapi tetap pengen makan enak dan comforting, Nasi Siram Telur dari @martinpraja ini bisa jadi penyelamat terbaik. Bahannya sederhana, bikinnya cepat, tapi rasanya benar-benar bikin puas.
Kuah gurih dengan perpaduan saus tiram, kecap asin, dan sedikit kecap manis menghasilkan rasa savory ala chinese food yang hangat dan nikmat.
Ditambah telur yang dimasukkan perlahan hingga membentuk tekstur lembut seperti egg drop soup, hasil akhirnya jadi creamy dan cocok banget disiram ke nasi panas.
Menu ini juga fleksibel karena bisa ditambah topping lain seperti ayam, jamur, atau bakso sesuai isi kulkas. Meski sederhana, rasanya tetap terasa spesial dan bikin pengen nambah nasi.
Bahan Kuah
500 ml air
3 sdm saus tiram
2 sdm kecap asin
2 sdm kecap manis
1 sdm gula
1 sdm maizena
1/2 sdt merica
1 sdt MSG
Bahan Tambahan
3 butir telur, kocok
1/2 bawang bombay
1 batang daun bawang
Cara Membuat
1. Campurkan bahan kuah
Masukkan semua bahan kuah ke dalam mangkuk lalu aduk hingga rata.
2. Masak kuah
Panaskan wajan lalu tuang larutan bumbu. Masak hingga mendidih dan sedikit mengental.
3. Tambahkan sayuran
Masukkan bawang bombay dan daun bawang lalu masak sebentar hingga harum.
4. Tuang telur
Tuang telur perlahan sambil terus diaduk agar membentuk serat telur lembut.
5. Sajikan
Siram kuah telur di atas nasi hangat lalu nikmati selagi panas.
Nasi Siram Telur ini punya rasa gurih manis yang ringan tapi comforting banget. Tekstur kuahnya lembut dengan telur yang silky membuat menu sederhana ini terasa seperti makanan rumahan favorit.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk anak kos, menu akhir bulan, atau saat malas masak ribet. Murah, cepat, tapi tetap bikin hati dan perut sama-sama hangat!
