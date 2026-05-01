Nasi Siram Telur: Menu Akhir Bulan yang Simpel tapi Nagih

JawaPos.com - Kalau lagi tanggal tua tapi tetap pengen makan enak dan comforting, Nasi Siram Telur dari @martinpraja ini bisa jadi penyelamat terbaik. Bahannya sederhana, bikinnya cepat, tapi rasanya benar-benar bikin puas.



Kuah gurih dengan perpaduan saus tiram, kecap asin, dan sedikit kecap manis menghasilkan rasa savory ala chinese food yang hangat dan nikmat.

Ditambah telur yang dimasukkan perlahan hingga membentuk tekstur lembut seperti egg drop soup, hasil akhirnya jadi creamy dan cocok banget disiram ke nasi panas.



Menu ini juga fleksibel karena bisa ditambah topping lain seperti ayam, jamur, atau bakso sesuai isi kulkas. Meski sederhana, rasanya tetap terasa spesial dan bikin pengen nambah nasi.



Bahan Kuah

500 ml air

3 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

2 sdm kecap manis

1 sdm gula

1 sdm maizena

1/2 sdt merica

1 sdt MSG



Bahan Tambahan

3 butir telur, kocok

1/2 bawang bombay

1 batang daun bawang



Cara Membuat

1. Campurkan bahan kuah

Masukkan semua bahan kuah ke dalam mangkuk lalu aduk hingga rata.

2. Masak kuah

Panaskan wajan lalu tuang larutan bumbu. Masak hingga mendidih dan sedikit mengental.

3. Tambahkan sayuran

Masukkan bawang bombay dan daun bawang lalu masak sebentar hingga harum.

4. Tuang telur

Tuang telur perlahan sambil terus diaduk agar membentuk serat telur lembut.