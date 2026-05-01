Chicken Tender Homemade: Crispy, Gurih, dan Juicy Banget

JawaPos.com - Chicken Tender ala @pratiwirmdhny ini jadi salah satu menu simpel yang hampir pasti disukai semua orang. Teksturnya crispy di luar, juicy di dalam, dan bumbunya meresap sampai ke daging sehingga tetap enak meski tanpa saus tambahan.



Menggunakan dada ayam fillet, resep ini tetap menghasilkan ayam yang lembut karena dimarinasi dengan bumbu sederhana seperti paprika, bawang putih bubuk, dan lada. Setelah dibaluri telur dan tepung roti, hasil gorengannya jadi golden crispy dan super menggoda.



Menu ini cocok banget untuk camilan, lauk makan, bekal, atau bahkan stok frozen food rumahan. Tinggal goreng saat ingin makan, praktis dan tetap enak.



Bahan Marinasi

200 gram ayam dada fillet

1/2 sdt garam

1 sdt penyedap ayam

1/2 sdt lada

1/2 sdt bubuk paprika

1/2 sdt bubuk bawang putih



Bahan Baluran

Tepung roti

Parsley (opsional)

Telur



Cara Membuat