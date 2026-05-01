Chicken Tender Homemade: Crispy, Gurih, dan Juicy Banget

Potret chicken tender homemade yang crispi di luar dan juicy di dalam.
JawaPos.com - Chicken Tender ala @pratiwirmdhny ini jadi salah satu menu simpel yang hampir pasti disukai semua orang. Teksturnya crispy di luar, juicy di dalam, dan bumbunya meresap sampai ke daging sehingga tetap enak meski tanpa saus tambahan.
Menggunakan dada ayam fillet, resep ini tetap menghasilkan ayam yang lembut karena dimarinasi dengan bumbu sederhana seperti paprika, bawang putih bubuk, dan lada. Setelah dibaluri telur dan tepung roti, hasil gorengannya jadi golden crispy dan super menggoda.
Menu ini cocok banget untuk camilan, lauk makan, bekal, atau bahkan stok frozen food rumahan. Tinggal goreng saat ingin makan, praktis dan tetap enak.
Bahan Marinasi
200 gram ayam dada fillet
1/2 sdt garam
1 sdt penyedap ayam
1/2 sdt lada
1/2 sdt bubuk paprika
1/2 sdt bubuk bawang putih
Bahan Baluran
Tepung roti
Parsley (opsional)
Telur
Cara Membuat
1. Marinasi ayam
Potong ayam memanjang seperti chicken tender lalu campurkan dengan semua bahan marinasi.
Diamkan selama 1 jam agar bumbu meresap.
2. Siapkan baluran
Kocok telur lalu campurkan tepung roti dengan parsley jika suka.
3. Balur ayam
Celupkan ayam ke telur lalu balurkan ke tepung roti hingga rata.
4. Goreng
Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga golden brown dan matang sempurna.
5. Sajikan
Nikmati hangat bersama saus favorit.
Chicken Tender homemade ini punya rasa gurih savory dengan aroma paprika dan bawang putih yang bikin makin nagih. Bagian luarnya crunchy, sementara dalamnya tetap juicy dan lembut.
Sebagai penutup, resep ini cocok banget untuk menu praktis yang tetap terasa spesial. Simple, crispy, dan dijamin jadi favorit semua umur!
