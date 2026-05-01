Udang Mayonnaise: Creamy, Gurih, dan Super Nagih

JawaPos.com - Udang Mayonnaise dari @hellonindiraa ini adalah salah satu menu yang selalu berhasil bikin makan jadi lebih spesial.

Udang crispy dipadukan dengan saus mayo yang creamy, gurih, sedikit manis, dan ada sentuhan tangy dari lemon benar-benar menghasilkan kombinasi rasa yang balance dan bikin nagih.



Bagian udangnya tetap juicy di dalam berkat marinasi sederhana dengan bawang putih dan black pepper. Sementara coating tepung terigu dan maizena membuat hasil gorengan jadi ringan dan crispy.



Saus mayonnaisenya juga jadi highlight utama. Perpaduan kewpie mayo, susu kental manis, sedikit saus sambal, dan lemon juice menciptakan rasa creamy savory yang khas ala restoran Chinese food.



Bahan Marinasi Udang

500 gram udang

2 siung bawang putih

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu jamur

1 sdt black pepper

2 kuning telur



Tepung Coating

4 sdm tepung terigu

6 sdm tepung maizena

1/4 sdt garam



Saus Mayonnaise

8 sdm kewpie mayo

2 sdm susu kental manis

1 sdt saus sambal (opsional)

Sejumput garam

1/2 sdt black pepper

2 sdt lemon juice



Bahan Tambahan

Minyak untuk menggoreng

Daun bawang untuk topping



Cara Membuat

1. Marinasi udang

Campurkan udang dengan bawang putih halus, garam, kaldu jamur, black pepper, dan kuning telur. Diamkan beberapa menit agar bumbu meresap.

2. Balur tepung

Campurkan tepung terigu, maizena, dan garam. Balurkan udang hingga terlapisi rata.

3. Goreng udang

Goreng udang dalam minyak panas hingga golden crispy. Tiriskan.

4. Buat saus mayo

Campurkan semua bahan saus mayonnaise lalu aduk hingga halus dan creamy.

5. Campurkan

Masukkan udang goreng ke dalam saus lalu aduk perlahan hingga terlapisi rata.