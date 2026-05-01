Udang Mayonnaise: Creamy, Gurih, dan Super Nagih

Potret udang mayonnaise crispy dengan saus creamy savory. (Sumber: instagram.com/@hellonindiraa)
JawaPos.com - Udang Mayonnaise dari @hellonindiraa ini adalah salah satu menu yang selalu berhasil bikin makan jadi lebih spesial.
Udang crispy dipadukan dengan saus mayo yang creamy, gurih, sedikit manis, dan ada sentuhan tangy dari lemon benar-benar menghasilkan kombinasi rasa yang balance dan bikin nagih.
Bagian udangnya tetap juicy di dalam berkat marinasi sederhana dengan bawang putih dan black pepper. Sementara coating tepung terigu dan maizena membuat hasil gorengan jadi ringan dan crispy.
Saus mayonnaisenya juga jadi highlight utama. Perpaduan kewpie mayo, susu kental manis, sedikit saus sambal, dan lemon juice menciptakan rasa creamy savory yang khas ala restoran Chinese food.
Bahan Marinasi Udang
500 gram udang
2 siung bawang putih
1/2 sdt garam
1/2 sdt kaldu jamur
1 sdt black pepper
2 kuning telur
Tepung Coating
4 sdm tepung terigu
6 sdm tepung maizena
1/4 sdt garam
Saus Mayonnaise
8 sdm kewpie mayo
2 sdm susu kental manis
1 sdt saus sambal (opsional)
Sejumput garam
1/2 sdt black pepper
2 sdt lemon juice
Bahan Tambahan
Minyak untuk menggoreng
Daun bawang untuk topping
Cara Membuat
1. Marinasi udang
Campurkan udang dengan bawang putih halus, garam, kaldu jamur, black pepper, dan kuning telur. Diamkan beberapa menit agar bumbu meresap.
2. Balur tepung
Campurkan tepung terigu, maizena, dan garam. Balurkan udang hingga terlapisi rata.
3. Goreng udang
Goreng udang dalam minyak panas hingga golden crispy. Tiriskan.
4. Buat saus mayo
Campurkan semua bahan saus mayonnaise lalu aduk hingga halus dan creamy.
5. Campurkan
Masukkan udang goreng ke dalam saus lalu aduk perlahan hingga terlapisi rata.
6. Sajikan
Taburi daun bawang dan nikmati selagi hangat.
Udang Mayonnaise ini punya rasa creamy yang rich tapi tetap segar karena ada sentuhan lemon. Udangnya juicy, bagian luar crispy, dan sausnya benar-benar bikin ketagihan.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk makan malam spesial, lauk keluarga, atau sajian ala restoran di rumah. Simple, elegan, dan dijamin bikin rebutan di meja makan!
