Oseng Daging Balado: Pedas Gurih dengan Daging Empuk

JawaPos.com - Oseng Daging Balado dari @adekoerniawan_s ini jadi salah satu menu rumahan yang sederhana tapi rasanya benar-benar bikin nafsu makan naik.

Perpaduan daging sapi slice yang empuk dengan bumbu balado merah yang pedas gurih membuat hidangan ini cocok banget dimakan bersama nasi hangat.



Bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit yang menghasilkan rasa pedas yang masih balance dan tidak terlalu menusuk. Ditambah saus tiram dan sedikit gula, rasa akhirnya jadi lebih gurih, savory, dan sedikit manis.



Karena menggunakan daging sapi slice, proses masaknya juga lebih cepat dan praktis. Cocok untuk menu harian yang sat set tapi tetap terasa spesial.



Bahan-bahan

250 gram daging sapi slice



Bumbu Halus

8 siung bawang merah

4 siung bawang putih

15 buah cabai keriting merah

2 buah cabai rawit merah

Minyak secukupnya

1½ sdt kaldu jamur

1/4 sdt garam

1/2 sdt merica bubuk

1/2 sdt gula pasir

1 sdm saus tiram



Cara Membuat

1. Haluskan bumbu

Blender atau ulek bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit.

2. Tumis bumbu

Panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

3. Tambahkan seasoning

Masukkan kaldu jamur, garam, merica, gula pasir, dan saus tiram. Aduk rata.

4. Masak daging

Masukkan daging sapi slice lalu aduk cepat hingga berubah warna dan matang merata.