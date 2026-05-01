Oseng Daging Balado: Pedas Gurih dengan Daging Empuk

Potret oseng daging balado dengan bumbu merah pedas gurih yang simpel tapi super nikmat. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Oseng Daging Balado dari @adekoerniawan_s ini jadi salah satu menu rumahan yang sederhana tapi rasanya benar-benar bikin nafsu makan naik.
Perpaduan daging sapi slice yang empuk dengan bumbu balado merah yang pedas gurih membuat hidangan ini cocok banget dimakan bersama nasi hangat.
Bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit yang menghasilkan rasa pedas yang masih balance dan tidak terlalu menusuk. Ditambah saus tiram dan sedikit gula, rasa akhirnya jadi lebih gurih, savory, dan sedikit manis.
Karena menggunakan daging sapi slice, proses masaknya juga lebih cepat dan praktis. Cocok untuk menu harian yang sat set tapi tetap terasa spesial.
Bahan-bahan
250 gram daging sapi slice
Bumbu Halus
8 siung bawang merah
4 siung bawang putih
15 buah cabai keriting merah
2 buah cabai rawit merah
Minyak secukupnya
1½ sdt kaldu jamur
1/4 sdt garam
1/2 sdt merica bubuk
1/2 sdt gula pasir
1 sdm saus tiram
Cara Membuat
1. Haluskan bumbu
Blender atau ulek bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit.
2. Tumis bumbu
Panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
3. Tambahkan seasoning
Masukkan kaldu jamur, garam, merica, gula pasir, dan saus tiram. Aduk rata.
4. Masak daging
Masukkan daging sapi slice lalu aduk cepat hingga berubah warna dan matang merata.
5. Sajikan
Angkat dan sajikan hangat bersama nasi putih.
Oseng Daging Balado ini punya rasa pedas gurih yang meresap dengan aroma bawang dan cabai yang kuat. Dagingnya tetap juicy dan lembut karena dimasak cepat dengan api panas.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk lauk harian yang simpel tapi tetap bikin makan jadi lahap. Pedasnya pas, gurihnya nempel, dan dijamin bikin nambah nasi terus!
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah