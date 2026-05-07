Udang Caramelized Black Pepper: Gurih, Manis, dan Pedas Hangat

JawaPos.com - Udang Caramelized Black Pepper dari @faraleyama ini adalah salah satu menu yang aromanya saja sudah bikin lapar duluan.

Kunci utamanya ada di penggunaan lada hitam kasar dalam jumlah cukup banyak yang memberi sensasi pedas hangat khas dan aroma yang kuat.



Udangnya dimasak hingga juicy dan tetap lembut, lalu dipadukan dengan caramelized onion, bawang putih, dan butter yang membuat rasa jadi lebih kaya dan sedikit manis alami.

Kombinasi bawang merah kecil dan bawang putih kecil yang direndam air garam juga membuat hasil akhirnya lebih manis dan cantik saat dimasak.



Tambahan cabai rawit, daun bawang, dan butter salted membuat rasa keseluruhan jadi kompleks: gurih, pedas, manis, dan sedikit smoky dari lada hitam.



Bahan-bahan

350 gram udang besar, bersihkan

1/2 bawang bombay

3 siung bawang putih

30 gram butter atau margarin

200 gram bawang merah kecil

100 gram bawang putih kecil

35 buah cabai rawit, potong

2 batang daun bawang

2 sdm lada hitam kasar (ditumbuk)

1 sdt bubuk parsley

2 sdt kaldu jamur

1 sdt garam

Minyak secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan bahan

Bersihkan udang dan buang kotorannya. Rendam bawang merah dan bawang putih kecil dalam air garam agar rasa lebih manis.

2. Tumis bawang

Panaskan minyak dan butter, lalu tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.

3. Masak bawang kecil

Masukkan bawang merah dan bawang putih kecil, masak hingga mulai caramelized dan harum.

4. Masukkan udang

Tambahkan udang, masak hingga berubah warna dan matang merata.

5. Bumbui

Masukkan cabai rawit, lada hitam kasar, kaldu jamur, garam, dan parsley. Aduk rata hingga bumbu menyatu.

6. Finishing

Tambahkan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.