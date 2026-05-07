Udang Caramelized Black Pepper: Gurih, Manis, dan Pedas Hangat

Potret udang caramelized black pepper dengan butter dan lada hitam kasar. (Sumber: instagram.com/@faraleyama)
JawaPos.com - Udang Caramelized Black Pepper dari @faraleyama ini adalah salah satu menu yang aromanya saja sudah bikin lapar duluan.
Kunci utamanya ada di penggunaan lada hitam kasar dalam jumlah cukup banyak yang memberi sensasi pedas hangat khas dan aroma yang kuat.
Udangnya dimasak hingga juicy dan tetap lembut, lalu dipadukan dengan caramelized onion, bawang putih, dan butter yang membuat rasa jadi lebih kaya dan sedikit manis alami.
Kombinasi bawang merah kecil dan bawang putih kecil yang direndam air garam juga membuat hasil akhirnya lebih manis dan cantik saat dimasak.
Tambahan cabai rawit, daun bawang, dan butter salted membuat rasa keseluruhan jadi kompleks: gurih, pedas, manis, dan sedikit smoky dari lada hitam.
Bahan-bahan
350 gram udang besar, bersihkan
1/2 bawang bombay
3 siung bawang putih
30 gram butter atau margarin
200 gram bawang merah kecil
100 gram bawang putih kecil
35 buah cabai rawit, potong
2 batang daun bawang
2 sdm lada hitam kasar (ditumbuk)
1 sdt bubuk parsley
2 sdt kaldu jamur
1 sdt garam
Minyak secukupnya
Cara Membuat
1. Siapkan bahan
Bersihkan udang dan buang kotorannya. Rendam bawang merah dan bawang putih kecil dalam air garam agar rasa lebih manis.
2. Tumis bawang
Panaskan minyak dan butter, lalu tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.
3. Masak bawang kecil
Masukkan bawang merah dan bawang putih kecil, masak hingga mulai caramelized dan harum.
4. Masukkan udang
Tambahkan udang, masak hingga berubah warna dan matang merata.
5. Bumbui
Masukkan cabai rawit, lada hitam kasar, kaldu jamur, garam, dan parsley. Aduk rata hingga bumbu menyatu.
6. Finishing
Tambahkan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.
7. Sajikan
Nikmati selagi hangat dengan nasi putih.
Udang Caramelized Black Pepper ini punya rasa yang kaya banget: gurih dari butter, manis alami dari bawang, pedas dari cabai, dan aroma kuat dari lada hitam.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk lauk spesial di rumah yang terasa seperti restoran. Simple tapi rasa premium, dan dijamin bikin nasi cepat habis!
