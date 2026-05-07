Ayam Telur Balado Versi Light: Sehat, Pedas, dan Tetap Nendang

Potret ayam telur balado versi light tanpa banyak minyak. (Sumber: instagram.com/@devyanastasia)
JawaPos.com - Kalau lagi pengen makan enak tapi tetap “lebih ringan”, Ayam Telur Balado versi light dari @devyanastasia ini bisa jadi pilihan aman.
Konsepnya tetap balado yang pedas gurih, tapi proses masaknya dibuat lebih sehat tanpa banyak minyak, bahkan bisa pakai air untuk menumis.
Ayam dada dipadukan dengan telur rebus yang dimasak air fryer, lalu disatukan dengan sambal balado yang wangi dari bawang, cabai, daun jeruk, dan serai. Hasilnya tetap pedas nendang, tapi terasa lebih clean dan tidak bikin eneg.
Tambahan kecap dan saus tiram memberi rasa gurih manis yang seimbang, sementara daun bawang dan bawang goreng di akhir bikin aromanya makin menggoda.
Bahan Utama
300 gram dada ayam (iris)
1 batang serai
2 lembar daun jeruk
150 ml air
1 sdt garam
½ sdt lada
5 butir telur rebus (air fryer)
2 sdm kecap
2 sdm saus tiram
1 batang daun bawang (iris)
1 sdm bawang goreng
Bahan Sambal
5 buah cabai merah besar
10 buah cabai keriting
10 buah cabai rawit
3 siung bawang putih
8 siung bawang merah
Cara Membuat
1. Haluskan sambal
Blender kasar semua bahan sambal.
2. Tumis sambal
Tumis sambal bersama serai dan daun jeruk hingga harum dan tidak langu.
3. Masak ayam
Masukkan ayam, air, garam, dan lada. Masak hingga ayam matang dan bumbu meresap.
4. Tambahkan telur
Masukkan telur rebus, kecap, dan saus tiram. Aduk hingga tercampur rata.
5. Finishing
Tambahkan daun bawang dan bawang goreng.
6. Sajikan
Nikmati selagi hangat dengan nasi putih.
Ayam Telur Balado Versi Light ini tetap punya rasa pedas gurih yang kuat, tapi lebih ringan karena minim minyak. Cocok banget untuk menu diet yang tetap “berasa” dan tidak membosankan.
Sebagai penutup, resep ini pas untuk kamu yang ingin makan enak tanpa rasa bersalah. Simple, pedas, dan tetap comforting banget!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah