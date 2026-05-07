Ayam Telur Balado Versi Light: Sehat, Pedas, dan Tetap Nendang

JawaPos.com - Kalau lagi pengen makan enak tapi tetap “lebih ringan”, Ayam Telur Balado versi light dari @devyanastasia ini bisa jadi pilihan aman.

Konsepnya tetap balado yang pedas gurih, tapi proses masaknya dibuat lebih sehat tanpa banyak minyak, bahkan bisa pakai air untuk menumis.



Ayam dada dipadukan dengan telur rebus yang dimasak air fryer, lalu disatukan dengan sambal balado yang wangi dari bawang, cabai, daun jeruk, dan serai. Hasilnya tetap pedas nendang, tapi terasa lebih clean dan tidak bikin eneg.



Tambahan kecap dan saus tiram memberi rasa gurih manis yang seimbang, sementara daun bawang dan bawang goreng di akhir bikin aromanya makin menggoda.



Bahan Utama

300 gram dada ayam (iris)

1 batang serai

2 lembar daun jeruk

150 ml air

1 sdt garam

½ sdt lada

5 butir telur rebus (air fryer)

2 sdm kecap

2 sdm saus tiram

1 batang daun bawang (iris)

1 sdm bawang goreng



Bahan Sambal

5 buah cabai merah besar

10 buah cabai keriting

10 buah cabai rawit

3 siung bawang putih

8 siung bawang merah



Cara Membuat

1. Haluskan sambal

Blender kasar semua bahan sambal.

2. Tumis sambal

Tumis sambal bersama serai dan daun jeruk hingga harum dan tidak langu.

3. Masak ayam

Masukkan ayam, air, garam, dan lada. Masak hingga ayam matang dan bumbu meresap.

4. Tambahkan telur

Masukkan telur rebus, kecap, dan saus tiram. Aduk hingga tercampur rata.

5. Finishing

Tambahkan daun bawang dan bawang goreng.