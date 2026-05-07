Nola Amalia Rosyada
Kamis, 21 Mei 2026 | 07.45 WIB

Ayam Telur Balado Versi Light: Sehat, Pedas, dan Tetap Nendang

Potret ayam telur balado versi light tanpa banyak minyak. (Sumber: instagram.com/@devyanastasia)

JawaPos.com - Kalau lagi pengen makan enak tapi tetap “lebih ringan”, Ayam Telur Balado versi light dari @devyanastasia ini bisa jadi pilihan aman.

Konsepnya tetap balado yang pedas gurih, tapi proses masaknya dibuat lebih sehat tanpa banyak minyak, bahkan bisa pakai air untuk menumis.

Ayam dada dipadukan dengan telur rebus yang dimasak air fryer, lalu disatukan dengan sambal balado yang wangi dari bawang, cabai, daun jeruk, dan serai. Hasilnya tetap pedas nendang, tapi terasa lebih clean dan tidak bikin eneg.

Tambahan kecap dan saus tiram memberi rasa gurih manis yang seimbang, sementara daun bawang dan bawang goreng di akhir bikin aromanya makin menggoda.

Bahan Utama
300 gram dada ayam (iris)
1 batang serai
2 lembar daun jeruk
150 ml air
1 sdt garam
½ sdt lada
5 butir telur rebus (air fryer)
2 sdm kecap
2 sdm saus tiram
1 batang daun bawang (iris)
1 sdm bawang goreng

Bahan Sambal
5 buah cabai merah besar
10 buah cabai keriting
10 buah cabai rawit
3 siung bawang putih
8 siung bawang merah

Cara Membuat

1. Haluskan sambal
Blender kasar semua bahan sambal.

2. Tumis sambal
Tumis sambal bersama serai dan daun jeruk hingga harum dan tidak langu.

3. Masak ayam
Masukkan ayam, air, garam, dan lada. Masak hingga ayam matang dan bumbu meresap.

4. Tambahkan telur
Masukkan telur rebus, kecap, dan saus tiram. Aduk hingga tercampur rata.

5. Finishing
Tambahkan daun bawang dan bawang goreng.

6. Sajikan
Nikmati selagi hangat dengan nasi putih.

Ayam Telur Balado Versi Light ini tetap punya rasa pedas gurih yang kuat, tapi lebih ringan karena minim minyak. Cocok banget untuk menu diet yang tetap “berasa” dan tidak membosankan.

Sebagai penutup, resep ini pas untuk kamu yang ingin makan enak tanpa rasa bersalah. Simple, pedas, dan tetap comforting banget!

Editor: Hanny Suwindari
