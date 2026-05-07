Spicy Enoki Bites: Crispy, Pedas, dan Super Nagih

JawaPos.com - Kalau enoki goreng biasa sudah terlalu mainstream, Spicy Enoki Bites dari @adelscooking ini wajib banget masuk daftar camilan yang harus dicoba.

Dengan bahan sederhana dan cara bikin yang gampang, hasil akhirnya justru terasa seperti snack cafe atau street food kekinian.



Jamur enoki dibungkus rice paper lalu dilapisi tepung berbumbu dan breadcrumbs hingga menghasilkan tekstur super crispy di luar. Saat digigit, bagian dalamnya tetap juicy dengan sensasi khas enoki yang sedikit crunchy dan berserat.



Paprika powder dan cabai bubuk membuat rasanya lebih gurih pedas dan makin cocok dijadikan teman ngemil. Apalagi kalau dicocol mayo atau saus sambal, dijamin susah berhenti makan.



Bahan-bahan

Jamur enoki

Rice paper

5 sdm tepung serbaguna

1 sdm paprika powder

1 sdm cabai bubuk

Air secukupnya

Breadcrumbs

Topping bumbu sesuai selera



Cara Membuat

1. Siapkan adonan tepung

Campurkan tepung serbaguna, paprika powder, cabai bubuk, dan air hingga menjadi adonan agak kental.

2. Bungkus enoki

Potong enoki sesuai ukuran lalu bungkus menggunakan rice paper.

3. Balur tepung dan breadcrumbs

Celupkan enoki yang sudah dibungkus ke adonan tepung lalu baluri breadcrumbs hingga rata.

4. Goreng

Goreng dalam minyak panas hingga golden brown dan crispy.

5. Tambahkan topping

Taburi bumbu favorit sesuai selera agar rasanya makin mantap.