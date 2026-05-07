Spicy Enoki Bites: Crispy, Pedas, dan Super Nagih

Potret spicy enoki bites dengan rice paper dan breadcrumbs. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Kalau enoki goreng biasa sudah terlalu mainstream, Spicy Enoki Bites dari @adelscooking ini wajib banget masuk daftar camilan yang harus dicoba.
Dengan bahan sederhana dan cara bikin yang gampang, hasil akhirnya justru terasa seperti snack cafe atau street food kekinian.
Jamur enoki dibungkus rice paper lalu dilapisi tepung berbumbu dan breadcrumbs hingga menghasilkan tekstur super crispy di luar. Saat digigit, bagian dalamnya tetap juicy dengan sensasi khas enoki yang sedikit crunchy dan berserat.
Paprika powder dan cabai bubuk membuat rasanya lebih gurih pedas dan makin cocok dijadikan teman ngemil. Apalagi kalau dicocol mayo atau saus sambal, dijamin susah berhenti makan.
Bahan-bahan
Jamur enoki
Rice paper
5 sdm tepung serbaguna
1 sdm paprika powder
1 sdm cabai bubuk
Air secukupnya
Breadcrumbs
Topping bumbu sesuai selera
Cara Membuat
1. Siapkan adonan tepung
Campurkan tepung serbaguna, paprika powder, cabai bubuk, dan air hingga menjadi adonan agak kental.
2. Bungkus enoki
Potong enoki sesuai ukuran lalu bungkus menggunakan rice paper.
3. Balur tepung dan breadcrumbs
Celupkan enoki yang sudah dibungkus ke adonan tepung lalu baluri breadcrumbs hingga rata.
4. Goreng
Goreng dalam minyak panas hingga golden brown dan crispy.
5. Tambahkan topping
Taburi bumbu favorit sesuai selera agar rasanya makin mantap.
6. Sajikan
Nikmati selagi hangat bersama mayo atau saus sambal.
Spicy Enoki Bites ini punya kombinasi tekstur yang bikin ketagihan. Bagian luar kriuk renyah, sementara dalamnya tetap juicy dengan tekstur khas enoki yang unik.
Selain murah dan gampang dibuat, camilan ini juga cocok untuk ide jualan atau teman nonton di rumah. Simple, pedas, crispy, dan auto habis sebelum dingin!
