Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 20 Mei 2026 | 21.30 WIB

9 Tempat Makan Paling Lengkap dan Nyaman di Sekitar Malioboro, Sajian Menu Tradisional hingga Modern Tersedia untuk Memanjalan Lidah!

Ilustrasi tempat makan Sate Klatak Pak Pong Jogja. (Pexels/Dimitry Mymy)

Ilustrasi tempat makan Sate Klatak Pak Pong Jogja. (Pexels/Dimitry Mymy)

JawaPos.Com - Kawasan Malioboro selalu menjadi pusat aktivitas wisata di Yogyakarta, tidak hanya untuk belanja dan menikmati suasana kota, tetapi juga untuk berburu kuliner. 

Di sekitar area ini, ada banyak tempat makan nyaman yang menawarkan pilihan menu tradisional khas Jogja hingga hidangan modern yang cocok untuk berbagai selera. 

Mulai dari restoran legendaris, rumah makan keluarga, hingga spot kuliner dengan suasana estetik, semuanya bisa jadi pilihan untuk mengisi perut setelah puas berjalan-jalan di Malioboro.

Bagi wisatawan maupun warga lokal yang mencari tempat makan nyaman dengan lokasi strategis, area sekitar Malioboro menawarkan banyak opsi menarik. 

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan rekomendasi tempat makan paling lengkap di sekitar Malioboro Jogja yang cocok untuk menikmati kuliner santai dengan rasa yang memuaskan.

1. Gudeg Yu Djum Wijilan

Gudeg Yu Djum menjadi salah satu nama legendaris yang hampir selalu masuk daftar kuliner wajib saat berada di sekitar Malioboro dan kawasan Keraton Yogyakarta. 

Tempat makan ini terkenal dengan cita rasa gudeg khas Jogja yang manis, gurih, dan memiliki aroma rempah yang cukup kuat. 

Suasananya nyaman untuk makan bersama keluarga maupun wisatawan yang ingin menikmati pengalaman kuliner tradisional khas Yogyakarta.

Menu yang tersedia cukup lengkap mulai dari gudeg kering, ayam kampung, telur pindang, krecek, hingga aneka lauk pendamping lainnya yang membuat pengalaman makan semakin nikmat. 

Banyak pengunjung juga membeli gudeg kemasan sebagai oleh-oleh khas Jogja. 

Harga menu umumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp75.000 tergantung pilihan lauk dan paket makanan.

2. The House of Raminten

The House of Raminten menjadi salah satu tempat makan paling populer di Yogyakarta karena menghadirkan suasana khas Jawa yang sangat kuat dan unik. 

Interiornya dipenuhi dekorasi tradisional, ornamen budaya Jawa, serta suasana temaram yang membuat pengalaman makan terasa berbeda dibanding restoran biasa. 

Editor: Novia Tri Astuti
