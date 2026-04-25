Ayam Butter Cili Flakes: Gurih Pedas Wangi Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Kalau suka menu ayam yang gurih pedas dan super wangi, Ayam Butter Cili Flakes ini wajib banget dicoba. Resep viral ala Malaysia dari @fatihahanapi ini punya kombinasi rasa yang sederhana tapi bikin nagih banget sejak gigitan pertama.



Ayam dibumbui dengan berbagai rempah seperti paprika, ketumbar, dan jintan manis lalu digoreng hingga crispy. Setelah itu ayam diaduk bersama bawang putih dan chili flakes yang harum, membuat rasanya jadi gurih pedas dengan aroma yang menggoda.



Tambahan perasan jeruk nipis di akhir juga bikin rasa ayam jadi lebih segar dan balance. Cocok dimakan pakai nasi hangat ataupun dijadikan camilan saat masih panas.



Bahan Ayam

Ayam secukupnya

Bawang putih bubuk

Paprika bubuk

Bubuk ketumbar

Bubuk jintan manis

Tepung goreng ayam original

Sedikit air



Bahan Tumisan

Minyak secukupnya

Bawang putih

Chili flakes

Garam

Gula

Kaldu ayam bubuk

Daun ketumbar

Perasan jeruk nipis



Cara Membuat

1. Marinasi ayam

Campurkan ayam dengan bawang putih bubuk, paprika bubuk, bubuk ketumbar, dan bubuk jintan manis.

Tambahkan sedikit air lalu baluri dengan tepung goreng ayam hingga rata.

2. Goreng ayam

Goreng ayam dalam minyak panas hingga matang dan crispy keemasan. Tiriskan.

3. Tumis bumbu

Panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putih hingga harum.

Tambahkan chili flakes, garam, gula, dan kaldu ayam bubuk. Aduk rata.

4. Campurkan ayam

Masukkan ayam goreng lalu aduk hingga semua bumbu melapisi ayam dengan sempurna.

5. Finishing

Tambahkan daun ketumbar dan perasan jeruk nipis agar rasanya lebih segar.