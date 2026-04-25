Ayam Butter Cili Flakes: Gurih Pedas Wangi Bikin Ketagihan

Potret ayam butter chili flakes yang crispy, gurih, dan pedas segar. (Sumber: instagram.com/@fatihahanapi)
JawaPos.com - Kalau suka menu ayam yang gurih pedas dan super wangi, Ayam Butter Cili Flakes ini wajib banget dicoba. Resep viral ala Malaysia dari @fatihahanapi ini punya kombinasi rasa yang sederhana tapi bikin nagih banget sejak gigitan pertama.
Ayam dibumbui dengan berbagai rempah seperti paprika, ketumbar, dan jintan manis lalu digoreng hingga crispy. Setelah itu ayam diaduk bersama bawang putih dan chili flakes yang harum, membuat rasanya jadi gurih pedas dengan aroma yang menggoda.
Tambahan perasan jeruk nipis di akhir juga bikin rasa ayam jadi lebih segar dan balance. Cocok dimakan pakai nasi hangat ataupun dijadikan camilan saat masih panas.
Bahan Ayam
Ayam secukupnya
Bawang putih bubuk
Paprika bubuk
Bubuk ketumbar
Bubuk jintan manis
Tepung goreng ayam original
Sedikit air
Bahan Tumisan
Minyak secukupnya
Bawang putih
Chili flakes
Garam
Gula
Kaldu ayam bubuk
Daun ketumbar
Perasan jeruk nipis
Cara Membuat
1. Marinasi ayam
Campurkan ayam dengan bawang putih bubuk, paprika bubuk, bubuk ketumbar, dan bubuk jintan manis.
Tambahkan sedikit air lalu baluri dengan tepung goreng ayam hingga rata.
2. Goreng ayam
Goreng ayam dalam minyak panas hingga matang dan crispy keemasan. Tiriskan.
3. Tumis bumbu
Panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang putih hingga harum.
Tambahkan chili flakes, garam, gula, dan kaldu ayam bubuk. Aduk rata.
4. Campurkan ayam
Masukkan ayam goreng lalu aduk hingga semua bumbu melapisi ayam dengan sempurna.
5. Finishing
Tambahkan daun ketumbar dan perasan jeruk nipis agar rasanya lebih segar.
6. Sajikan
Nikmati selagi hangat supaya crispy-nya masih terasa.
Ayam Butter Cili Flakes ini punya kombinasi rasa gurih, pedas, sedikit smoky, dan segar dalam satu hidangan. Aromanya juga kuat banget dari bawang putih dan rempah-rempah yang digunakan.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk lauk harian, menu makan malam, atau camilan pedas favorit keluarga. Simple, crispy, dan dijamin bikin tangan susah berhenti ngambil lagi!
