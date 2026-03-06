Martabak Telur Rice Paper: Crispy, Gurih, dan Simpel Banget

JawaPos.com - Kalau lagi ngidam martabak telur tapi malas bikin kulit sendiri, versi Martabak Telur Rice Paper dari @pratiwirmdhny ini wajib banget dicoba. Bahannya simpel, cara bikinnya gampang, tapi hasil akhirnya crispy, gurih, dan rasanya mirip jajanan mahal.



Rahasia kelezatan resep ini ada pada penggunaan bumbu rendang instan yang langsung membuat isian terasa kaya rempah dan super wangi tanpa perlu racik bumbu ribet.

Dipadukan dengan telur, sosis, dan daun bawang, hasilnya jadi gurih, sedikit smoky, dan bikin nagih sejak gigitan pertama.



Rice paper juga jadi alternatif kulit martabak yang praktis karena saat digoreng hasilnya tipis, crispy, dan renyah banget. Apalagi disantap saat masih panas, bagian luarnya kriuk sementara isi dalamnya lembut dan gurih.



Bahan-bahan

3 butir telur

Sosis iris secukupnya

Daun bawang secukupnya

Bumbu rendang instan secukupnya

Rice paper



Cara Membuat

1. Siapkan isian

Campurkan telur, irisan sosis, daun bawang, dan bumbu rendang instan. Aduk hingga rata.

2. Siapkan rice paper

Basahi rice paper sebentar agar lebih lentur dan mudah dibentuk.

3. Isi martabak

Letakkan campuran telur di tengah rice paper lalu lipat membentuk kotak atau sesuai selera.

4. Goreng

Panaskan sedikit minyak lalu goreng martabak dengan api sedang hingga kedua sisi golden brown dan crispy.