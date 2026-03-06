Nola Amalia Rosyada
Rabu, 20 Mei 2026 | 09.06 WIB

Martabak Telur Rice Paper: Crispy, Gurih, dan Simpel Banget

Potret martabak telur rice paper dengan bumbu rendang yang gurih dan crispy. (Sumber: instagram.com/@pratiwirmdhny)

Potret martabak telur rice paper dengan bumbu rendang yang gurih dan crispy. (Sumber: instagram.com/@pratiwirmdhny)

JawaPos.com - Kalau lagi ngidam martabak telur tapi malas bikin kulit sendiri, versi Martabak Telur Rice Paper dari @pratiwirmdhny ini wajib banget dicoba. Bahannya simpel, cara bikinnya gampang, tapi hasil akhirnya crispy, gurih, dan rasanya mirip jajanan mahal.

Rahasia kelezatan resep ini ada pada penggunaan bumbu rendang instan yang langsung membuat isian terasa kaya rempah dan super wangi tanpa perlu racik bumbu ribet.

Dipadukan dengan telur, sosis, dan daun bawang, hasilnya jadi gurih, sedikit smoky, dan bikin nagih sejak gigitan pertama.

Rice paper juga jadi alternatif kulit martabak yang praktis karena saat digoreng hasilnya tipis, crispy, dan renyah banget. Apalagi disantap saat masih panas, bagian luarnya kriuk sementara isi dalamnya lembut dan gurih.

Bahan-bahan
3 butir telur
Sosis iris secukupnya
Daun bawang secukupnya
Bumbu rendang instan secukupnya
Rice paper

Cara Membuat

1. Siapkan isian
Campurkan telur, irisan sosis, daun bawang, dan bumbu rendang instan. Aduk hingga rata.

2. Siapkan rice paper
Basahi rice paper sebentar agar lebih lentur dan mudah dibentuk.

3. Isi martabak
Letakkan campuran telur di tengah rice paper lalu lipat membentuk kotak atau sesuai selera.

4. Goreng
Panaskan sedikit minyak lalu goreng martabak dengan api sedang hingga kedua sisi golden brown dan crispy.

5. Sajikan
Potong-potong lalu nikmati selagi hangat.

Martabak Telur Rice Paper ini punya kombinasi tekstur yang bikin ketagihan. Kulitnya tipis dan super crispy, sementara bagian dalamnya lembut dengan aroma rempah yang kuat dari bumbu rendang.

Selain praktis, menu ini juga cocok jadi ide camilan malam, teman nongkrong, atau bahkan jualan karena modalnya sederhana tapi hasilnya terasa premium.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan kalau jajanan enak tidak selalu harus ribet. Dengan bahan simpel dan sedikit kreativitas, kamu sudah bisa bikin martabak crispy ala street food favorit di rumah sendiri!

Editor: Hanny Suwindari
