Tahu Isi Cream Cheese Crabstick: Crispy, Creamy, dan Auto Nagih

JawaPos.com - Kalau biasanya tahu isi identik dengan sayuran atau bihun, versi dari @_rasabintang ini benar-benar naik level.

Tahu goreng segitiga diisi campuran cream cheese dan crabstick yang creamy gurih, lalu dibalut coating crispy dan disajikan dengan sambal bangkok homemade yang pedas manis segar. Hasil akhirnya mirip perpaduan tahu isi dan crab rangoon versi lokal yang super nagih.



Bagian paling menarik tentu ada pada filling-nya. Cream cheese memberikan tekstur lembut dan creamy, sementara crabstick menambah rasa gurih seafood yang ringan.

Daun bawang membuat rasa jadi lebih fresh dan tidak eneg. Saat digoreng, bagian luar tahu menjadi renyah keemasan sementara bagian dalam tetap creamy dan lumer.



Ditambah sambal bangkok homemade dengan kombinasi chili flakes, bawang putih, gula, dan cuka, rasa camilan ini jadi makin lengkap. Ada gurih, creamy, pedas, manis, dan sedikit asam segar dalam satu gigitan.



Bahan Isian

200 gram cream cheese

125 gram crabstick

3 batang daun bawang

2 sdm saus tiram

1 sdt kecap Inggris

8-10 tahu segitiga goreng



Bahan Coating

100 gram tepung terigu protein sedang

30 gram maizena

200 ml air

1/2 sdt garam



Bahan Sambal Bangkok

250 ml air

1,5 sdm chili flakes

2 siung bawang putih

70 ml cuka putih

4 sdm gula

2 sdt garam

2 sdm maizena + 1 sdm air



Cara Membuat

1. Siapkan filling

Cincang kasar crabstick dan iris tipis daun bawang. Campurkan dengan cream cheese hingga rata.

Tambahkan saus tiram dan kecap Inggris, lalu aduk kembali sampai creamy dan merata.

2. Isi tahu

Belah tahu segitiga lalu keluarkan sedikit bagian dalamnya. Isi dengan campuran cream cheese crabstick sesuai selera.

3. Buat coating

Campurkan tepung terigu, maizena, air, dan garam hingga teksturnya mirip adonan cream yang agak kental.

4. Goreng tahu

Celupkan tahu isi ke adonan coating lalu goreng dalam minyak panas suhu sekitar 175°C hingga golden brown dan crispy.

5. Buat sambal bangkok

Campurkan air, chili flakes, bawang putih parut, gula, dan garam. Masak hingga mendidih lalu tambahkan larutan maizena hingga saus mengental. Terakhir masukkan cuka putih agar rasanya segar.