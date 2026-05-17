Tidak Hanya Dodol! Ini Rekomendasi Oleh-oleh Khas Garut Paling Unik dan Ikonik yang Wajib Dibeli

JawaPos.com-Garut merupakan kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Garut terkenal dengan area pegunungan dengan hawa yang sejuk.

Selain terkenal karena wisata alamnya yang indah, Garut juga memiliki beragam kuliner khas yang unik dan legendaris.

Seperti burayot dan dodol sudah menjadi dua kuliner legendaris yang identik dengan Garut. selain itu, kota ini juga memiliki suasana yang sejuk dan nyaman sehingga cocok dijadikan destinasi wisata liburan bersama keluarga.

Saat anda selepas dari Garut, jangan hanya membawa diri dengan tangan kosong,

Berikut ini bisa menjadi pilihan buah tangan manis anda untuk dibawa pulang ke kota asal anda.

Dodol

Dodol menjadi oleh-oleh khas garut yang sudah terkenal. Di garut, anda bisa menemukan berbagai macam varian rasa dodol. Mulai dari dodol wijen, dodol nangka, sampai dodol durian. Dodol terbuat dari tepung ketan, gula, dan santan yang dimasak ke dalam waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan rasa manis legit yang terkaramelisasi.

Chocodot

Tidak kalah unik, di garut ada inovasi khas dari perpaduan dodol dan coklat. Oleh-oleh modern ini bernama chocodot. Berbagai varian rasa tersedia mulai dari cokelat original, buah-buahan, sampai kacang. Produk ini juga menggunakan kemasan unik dengan berbagai grafiti yang menarik mulai dari coklat hempas panik, cokelat tolak miskin, cokelat sesuatu banged, sampai cokelat gawat darurat. Perpaduan rasa yang manis dari coklat dengan tekstur dodol yang lembut dan kenyal, membuat chocodot menjadi oleh-oleh istimewa yang wajib anda bawa pulang.

Burayot

Burayot merupakan makanan unik dengan bahan dasar beras merah, kacang merah, dan gula aren. Burayot memiliki bentuk bulat pipih, dengan proses memasak secara digoreng, kemudian digantung. Burayot memiliki rasa manis dengan kenyal saat dimakan.

Ladu

Ladu termasuk jajanan tradisional khas Garut yang terbuat dari tepung ketan, gula, dan kelapa parut. Ladu ini memiliki tekstur lembut, kenyal, dengan rasa manis legit yang khas. Oleh-oleh ini wajib anda beli sebagai camilan untuk teman minum teh.