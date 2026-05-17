Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 18 Mei 2026 | 05.18 WIB

Tidak Hanya Dodol! Ini Rekomendasi Oleh-oleh Khas Garut Paling Unik dan Ikonik yang Wajib Dibeli

Ilustrasi chocodot coklat khas garut/@ulek-uglyjelek7573 - Image

Ilustrasi chocodot coklat khas garut/@ulek-uglyjelek7573

JawaPos.com-Garut merupakan kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Garut terkenal dengan area pegunungan dengan hawa yang sejuk.

Selain terkenal karena wisata alamnya yang indah, Garut juga memiliki beragam kuliner khas yang unik dan legendaris.  

Seperti burayot dan dodol sudah menjadi dua kuliner legendaris yang identik dengan Garut. selain itu, kota ini juga memiliki suasana yang sejuk dan nyaman sehingga cocok dijadikan destinasi wisata liburan bersama keluarga. 

Saat anda selepas dari Garut, jangan hanya membawa diri dengan tangan kosong, rekomendasi oleh-oleh khas Garut dari kanal YouTube @ulek-uglyjelek7573

Berikut ini bisa menjadi pilihan buah tangan manis anda untuk dibawa pulang ke kota asal anda. 

Dodol menjadi oleh-oleh khas garut yang sudah terkenal. Di garut, anda bisa menemukan berbagai macam varian rasa dodol. Mulai dari dodol wijen, dodol nangka, sampai dodol durian. Dodol terbuat dari tepung ketan, gula, dan santan yang dimasak ke dalam waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan rasa manis legit yang terkaramelisasi. 

Tidak kalah unik, di garut ada inovasi khas dari perpaduan dodol dan coklat. Oleh-oleh modern ini bernama chocodot. Berbagai varian rasa  tersedia mulai dari cokelat original, buah-buahan, sampai kacang. Produk ini juga menggunakan kemasan unik dengan berbagai grafiti yang menarik mulai dari coklat hempas panik, cokelat tolak miskin, cokelat sesuatu banged, sampai cokelat gawat darurat. Perpaduan rasa yang manis  dari coklat dengan tekstur dodol yang lembut dan kenyal, membuat chocodot menjadi oleh-oleh istimewa yang wajib anda bawa pulang.

Burayot merupakan makanan unik dengan bahan dasar beras merah, kacang merah, dan gula aren. Burayot memiliki bentuk bulat pipih, dengan proses memasak secara digoreng, kemudian digantung. Burayot memiliki rasa manis dengan kenyal saat dimakan.    

Ladu termasuk jajanan tradisional khas Garut yang terbuat dari tepung ketan, gula, dan kelapa parut. Ladu ini memiliki tekstur lembut, kenyal, dengan rasa manis legit yang khas. Oleh-oleh ini wajib anda beli sebagai camilan untuk teman minum teh.  

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan - Image
Kuliner

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

Jumat, 15 Mei 2026 | 04.25 WIB

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong - Image
Kuliner

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jumat, 15 Mei 2026 | 03.55 WIB

Oleh-Oleh Wajib Saat Berlibur ke Malang, Kenikmatan Pastry Strudel Sampai Renyahnya Keripik Apel Legendaris Ini Siap Jadi Buah Tangan - Image
Kuliner

Oleh-Oleh Wajib Saat Berlibur ke Malang, Kenikmatan Pastry Strudel Sampai Renyahnya Keripik Apel Legendaris Ini Siap Jadi Buah Tangan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00.43 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore