11 Rekomendasi Cafe Hits di Solo dengan Konsep Unik, Suasana Nyaman, dan Harga Ramah untuk Nongkrong Santai

JawaPos.Com - Solo tidak hanya dikenal sebagai kota budaya yang kaya akan tradisi, tetapi juga semakin berkembang sebagai destinasi kuliner dengan banyak tempat nongkrong menarik yang digemari berbagai kalangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan cafe di Solo tumbuh cukup pesat dengan hadirnya banyak coffee shop dan tempat nongkrong berkonsep unik yang menawarkan pengalaman berbeda.

Tidak hanya menyajikan kopi dan makanan yang menggoda, cafe-cafe di Solo juga berlomba menghadirkan suasana nyaman, desain estetik, hingga harga yang tetap bersahabat sehingga cocok untuk mahasiswa, pekerja muda, maupun keluarga.

Bagi banyak orang, cafe kini bukan sekadar tempat minum kopi, tetapi menjadi ruang sosial untuk melepas penat, mengobrol santai, mengerjakan tugas, hingga quality time bersama pasangan atau teman dekat.

Karena itu, faktor seperti kenyamanan tempat, konsep yang menarik, harga yang masuk akal, dan lokasi strategis menjadi pertimbangan utama sebelum memilih tempat nongkrong.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi cafe hits di Solo dengan konsep unik, suasana santai, dan harga ramah di kantong.

1. Cold n Brew

Cold n Brew menjadi salah satu cafe favorit di Solo yang dikenal dengan suasana nyaman dan konsep modern minimalis yang cocok untuk berbagai aktivitas.

Tempat ini cukup populer di kalangan anak muda, mahasiswa, hingga pekerja remote karena ambience-nya mendukung untuk nongkrong lama maupun work from cafe ringan.

Interiornya bersih, estetik, dan memiliki area duduk yang nyaman untuk menikmati waktu santai.

Suasana cafe terasa santai namun tetap mendukung produktivitas, sehingga banyak pengunjung datang untuk mengerjakan tugas, meeting informal, maupun sekadar quality time bersama teman.

Pencahayaan hangat dan desain ruangan yang modern membuat tempat ini terasa cozy baik siang maupun malam hari.

Pilihan menu di Cold n Brew cukup menarik, mulai dari kopi susu, espresso-based drinks, dessert, hingga camilan dan makanan ringan yang cocok menemani obrolan panjang.

Salah satu daya tarik utama cafe ini adalah harga yang masih cukup ramah untuk ukuran coffee shop modern.