Oleh-Oleh Surabaya yang Melegenda, Dari Spikoe yang Khas Sampai Siropen untuk Teman Minum Santai di Rumah

JawaPos.com-Surabaya, tidak hanya memberikan pengalaman suasana kota Metropolitan yang modern.

Di balik hiruk-pikuknya, Kota Pahlawan juga menyimpan sisi budaya dan tradisional yang tetap hidup lewat beragam oleh-oleh legendarisnya.

Mulai dari lembut dan manisnya Spikoe sampai segarnya Siropen yang sudah ada sejak zaman Belanda, oleh-oleh khas Surabaya selalu punya cita rasa kuat yang autentik sehingga sulit untuk dilupakan.

Saat anda berkunjung ke Kota ini, jangan lupa untuk mampir membeli oleh-oleh khas kota Pahlawan yang terkenal ikonik.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut daftar oleh-oleh yang wajib anda borong sebelum pulang dari Kota Surabaya.

Almond Crispy Cheese

Brand Wisata Rasa merupakan gerai populer yang menyajikan almond crispy super lezat. Terdapat tiga varian rasa yang menjadi favorit orang Surabaya mulai dari rasa keju,coklat, dan matcha. Almond crispy yang super renyah dan tipis ini cocok sebagai teman minum kopi anda.

Spikoe

Spikoe resep kuno merupakan lapis khas Surabaya. Spikoe resep kuno menggunakan resep asli yang tidak berubah. Terdapat berbagai varian rasa mulai dari original, kismis, prune, dan speculaas. Spikoe terdiri dari 3 lapis berwarna kuning dan coklat, bertekstur lembut,dan legit.

Sambal Bu Rudy

Surabaya tidak lengkap tanpa oleh-oleh sambal. Oleh-oleh sambal yang bisa anda bawa pulang di dalam kemasan adalah sambal Bu Rudy. sambal ini memiliki packaging yang aman, sehingga rasa sambalnya tetap otentik dan terjaga. Tersedia berbagai varian sambal, mulai dari sambal udang,sambal bawang, dan sambal bajak.

Lapis Kukus Pahlawan

Lapis kukus pahlawan juga menjadi oleh-oleh favorit yang bisa anda bawa pulang. Lapis kukus pahlawan berbahan dasar singkong. Terdapat berbagai varian rasa, mulai dari original, cocopandan, brownies,, dan keju. Kemudian diberi topping krim dan parutan keju di atasnya.

Siropen Telasih