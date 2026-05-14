Oleh-Oleh Surabaya yang Melegenda, Dari Spikoe yang Khas Sampai Siropen untuk Teman Minum Santai di Rumah

Ilustrasi spikoe/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Surabaya, tidak hanya memberikan pengalaman suasana kota Metropolitan yang modern.
Di balik hiruk-pikuknya, Kota Pahlawan juga menyimpan sisi budaya dan tradisional yang tetap hidup lewat beragam oleh-oleh legendarisnya.
Mulai dari lembut dan manisnya Spikoe sampai segarnya Siropen yang sudah ada sejak zaman Belanda, oleh-oleh khas Surabaya selalu punya cita rasa kuat yang autentik sehingga sulit untuk dilupakan.
Saat anda berkunjung ke Kota ini, jangan lupa untuk mampir membeli oleh-oleh khas kota Pahlawan yang terkenal ikonik.
Baca Juga:Oleh-Oleh Wajib Saat Berlibur ke Malang, Kenikmatan Pastry Strudel Sampai Renyahnya Keripik Apel Legendaris Ini Siap Jadi Buah Tangan
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut daftar oleh-oleh yang wajib anda borong sebelum pulang dari Kota Surabaya.
Almond Crispy Cheese
Brand Wisata Rasa merupakan gerai populer yang menyajikan almond crispy super lezat. Terdapat tiga varian rasa yang menjadi favorit orang Surabaya mulai dari rasa keju,coklat, dan matcha. Almond crispy yang super renyah dan tipis ini cocok sebagai teman minum kopi anda.
Spikoe
Spikoe resep kuno merupakan lapis khas Surabaya. Spikoe resep kuno menggunakan resep asli yang tidak berubah. Terdapat berbagai varian rasa mulai dari original, kismis, prune, dan speculaas. Spikoe terdiri dari 3 lapis berwarna kuning dan coklat, bertekstur lembut,dan legit.
Sambal Bu Rudy
Surabaya tidak lengkap tanpa oleh-oleh sambal. Oleh-oleh sambal yang bisa anda bawa pulang di dalam kemasan adalah sambal Bu Rudy. sambal ini memiliki packaging yang aman, sehingga rasa sambalnya tetap otentik dan terjaga. Tersedia berbagai varian sambal, mulai dari sambal udang,sambal bawang, dan sambal bajak.
Lapis Kukus Pahlawan
Lapis kukus pahlawan juga menjadi oleh-oleh favorit yang bisa anda bawa pulang. Lapis kukus pahlawan berbahan dasar singkong. Terdapat berbagai varian rasa, mulai dari original, cocopandan, brownies,, dan keju. Kemudian diberi topping krim dan parutan keju di atasnya.
Siropen Telasih
Siropen telasih adalah produk sirup asli Surabaya. Sudah ada sejak zaman Belanda, siropen ini tidak memakai pemanis buatan. Sehingga aman anda konsumsi untuk minuman segar, sampai campuran rasa untuk berbagai kudapan dan dessert. Varian rasanya juga unik dan beragam seperti jeruk keprok, mawar, frambozen, vanila, dan cocopandan.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat