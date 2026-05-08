6 Rekomendasi Kuliner Aneka Mie Paling Lezat di Mojokerto, dari Kaki Lima hingga yang Menggoda Selera

JawaPos.com – Mojokerto menyimpan banyak kejutan kuliner yang patut dijelajahi, salah satunya adalah ragam warung mie yang tersebar di berbagai sudut kota.

Pilihan mie di kota ini begitu beragam, mulai dari mie ayam klasik berkuah gurih hingga mie pedas dengan konsep nama menu yang unik dan menggelitik.

Setiap warung memiliki ciri khas tersendiri yang membuat pengalaman menyantap mie terasa berbeda dan berkesan.

Dilansir dari laman ViuIt dan Cari Kuliner Indonesia pada Jumat (8/5), berikut enam rekomendasi kuliner aneka mie lesat di Mojokerto.

Baca Juga:15 Wisata Kuliner Jakarta yang Cocok untuk Pecinta Nasi Liwet dengan Cita Rasa Premium

1. Mie Ayam Mendem Roso

Berlokasi di Jalan Teratai Nomor 35, Mergelo, Sooko, warung ini mudah ditemukan karena berada di pinggir jalan dengan suasana yang bersih dan nyaman.

Menu yang tersedia meliputi mie ayam original dan mie ayam dengan topping ceker dan telur, dengan porsi topping ayam yang tidak pelit.

Tekstur mie yang digunakan terasa lebih kenyal dibanding mie ayam pada umumnya, menjadikannya pilihan yang memuaskan bagi pencinta mie.

Harganya pun sangat terjangkau sehingga wajar jika warung ini selalu ramai dikunjungi pembeli dari berbagai kalangan.