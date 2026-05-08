Tak Cukup Berkunjung Sekali Seumur Hidup! 12 Kuliner Hits di Semarang Ini Memiliki Cita Rasa Khas yang Selalu Membuat Kangen Pengunjung, Harganya pun Bersahabat!

JawaPos.Com - Semarang menjadi salah satu kota kuliner yang selalu berhasil membuat wisatawan ingin kembali lagi.

Tidak hanya terkenal dengan bangunan bersejarah dan suasana Kota Lama yang ikonik, ibu kota Jawa Tengah ini juga memiliki deretan tempat makan hits dengan cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Mulai dari makanan tradisional legendaris hingga kuliner modern yang sedang viral, semuanya hadir dengan rasa autentik dan harga yang tetap bersahabat di kantong.

Menariknya, banyak tempat kuliner di Semarang yang tetap mempertahankan resep turun-temurun sehingga rasa yang disajikan selalu konsisten dari waktu ke waktu.

Hal inilah yang membuat banyak pengunjung merasa tidak cukup datang hanya sekali.

Bahkan beberapa tempat makan sudah menjadi destinasi wajib bagi wisatawan yang datang ke Semarang karena terkenal dengan menu khas yang unik dan sulit ditemukan di kota lain.

Dengan pilihan makanan yang beragam dan suasana kota yang nyaman, berburu kuliner di Semarang selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat kuliner hits di Semarang yang wajib Anda coba.

1. Lumpia Gang Lombok

Lumpia Gang Lombok menjadi salah satu kuliner paling legendaris di Semarang yang selalu ramai diburu wisatawan dari berbagai daerah.

Tempat ini dikenal sebagai salah satu pelopor lumpia khas Semarang dengan cita rasa autentik yang tetap dipertahankan sejak puluhan tahun lalu.

Kulit lumpianya terkenal renyah namun tetap lembut saat digigit. Isiannya terdiri dari rebung, telur, dan udang yang dimasak dengan bumbu khas sehingga menghasilkan rasa gurih yang sangat nikmat.

Rebung yang digunakan juga tidak memiliki aroma menyengat sehingga lebih nyaman disantap bahkan bagi orang yang biasanya kurang menyukai rebung.

Lumpia biasanya disajikan bersama saus kental khas Semarang, acar segar, dan daun bawang yang membuat rasa semakin lengkap.