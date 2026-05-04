Wajib Coba! Soto Lamongan Terenak Se Surabaya Raya, Full Uritan dan Koyanya yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Setiap daerah memiliki soto dengan karakter dan cita rasa yang berbeda. Salah satu yang paling populer di Indonesia adalah soto lamongan.

Soto lamongan memiliki cita rasa kuah yang gurih dan segar, berasal dari kaldu ayam yang kuat, serta tambahan bumbu dan koya yang membuat rasanya semakin khas.

Soto lamongan memiliki ciri khas kuah kuning berkaldu, dengan isian lengkap dan mengenyangkan mulai dari kubis, soun, seledri, suwiran ayam, kulit, seledri, potongan telur rebus, sampai yang paling ikonik tentu saja taburan koya yang melimpah.

Di Surabaya anda bisa menemukan berbagai pedagang soto Lamongan. Bahkan dari beberapa tempat selalu menyediakan uritan atau telur muda.

Berikut adalah daftar soto lamongan terfavorit di Surabaya, yang porsinya melimpah dan harganya terjangkau.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @informania, anda bisa menemukan soto lamongan dengan cita rasa otentik dan koya melimpah di beberapa tempat makan berikut ini.

Soto Ambengan Pak Sadi (Pusat)

Soto ambengan Pak Sadi merupakan salah satu soto lamongan legendaris di Surabaya.

Beralamat di Jl. Ambengan No. 30 A, soto ambengan ini memiliki ciri khas kuah yang bening dan tidak terlalu keruh,namun memiliki rasa kaldu yang nendang.

Rasa soto lamongan ambengan semakin nikmat saat ditambah koya unlimited dan perasan jeruk nipis.

Soto Ayam Lamongan Cak Har