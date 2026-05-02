Dinilai Punya Potensi Besar, Pemerintah Genjot Wisata Gastronomi untuk Angkat Kuliner dan Budaya Lokal

JawaPos.com–Dalam upaya mengangkat kuliner lokal, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi wisata gastronomi di berbagai daerah. Salah satunya di Jawa Barat yang juga kental akan tradisi budaya.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar Rizki Handayani Mustafa mengatakan, kuliner lokal memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik utama pariwisata berkualitas.

”Kami melihat langkah ini sebagai bagian penting dalam memperkuat positioning Indonesia sebagai destinasi gastronomi yang berdaya saing,” ujar Rizki saat penandatanganan komitmen bersama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat serta Bumi Aki Heritage, Jumat (1/5).

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menyebut, kolaborasi dengan pelaku usaha kuliner menjadi bagian dari visi memperkuat daya saing pariwisata Jawa Barat melalui pendekatan budaya dan kuliner Sunda.

”Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman wisata gastronomi Jawa Barat yang lebih berkesan bagi turis lokal dan mancanegara,” tutur Iendra Sofyan.

CEO PT Bumi Aki Boga Anisha Desiliana Resti menjelaskan, pihaknya percaya bahwa kuliner adalah medium yang kuat untuk memperkenalkan budaya.

”Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman makan keluarga berbasis tradisi Sunda yang tidak hanya lezat, tetapi sarat nilai budaya dan kebersamaan lintas generasi,” terang Anisha Desiliana Resti.

Bumi Aki Heritage merupakan salah satu restoran Sunda yang ada di Jawa Barat. Berdiri pada 2023, restoran yang dimulai dari Kota Bandung ini memiliki gagasan untuk melestarikan budaya Sunda melalui gastronomi kuliner.