8 Rekomendasi Tempat Makan Ayam Betutu di Bali, Kuliner Khas dengan Rempah Menggoda dan Rasa Juara

rekomendasi kuliner tempat makan ayam betutu terenak di Bali. (Magnific/ ikarahma)
JawaPos.com - Bali bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan kekayaan kuliner tradisionalnya yang menggugah selera.
Salah satu hidangan ikonik yang wajib dicicipi saat mengunjungi pulau ini adalah ayam betutu, sajian berbumbu rempah khas yang sudah dikenal luas.
Banyak tempat makan yang menyajikan ayam betutu dengan keunikan dan ciri khasnya masing-masing.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Kementerian Pariwisata pada Jumat (1/5), berikut delapan rekomendasi kuliner tempat makan ayam betutu terenak di Bali.
1. Warung Betutu Liku
Warung ini berlokasi di Jl. Nakula Timur No.19A, Legian, Kuta, dan kini telah membuka cabang di Denpasar untuk menjangkau lebih banyak pengunjung.
Menu ayam betutu di sini sangat diminati wisatawan sehingga wajib datang pagi-pagi agar tidak kehabisan, dengan harga berkisar Rp15.000–65.000 tergantung porsi.
2. Ayam Betutu Pak Sanur
Warung legendaris yang berdiri sejak 1986 ini berlokasi di Jl. Arjuna No.19, Ubud, sedikit tersembunyi namun selalu ramai pengunjung setiap harinya.
Warung yang buka mulai pukul 08.00 WITA ini kerap kehabisan stok lebih cepat, sehingga untuk memesan satu ekor utuh perlu dilakukan sehari sebelumnya.
