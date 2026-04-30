Mushroom Pastil: Olahan Enoki Pedas Manis yang Simpel dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Olahan jamur kini semakin beragam dan kreatif, salah satunya adalah mushroom pastil yang sedang banyak digemari.

Hidangan ini menawarkan sensasi rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang cocok dipadukan dengan nasi hangat.

Seperti dilansir dari @madebythewa, resep ini terinspirasi dari kreasi @kuyajsonn yang berhasil mengolah jamur enoki menjadi menu sederhana tapi menggugah selera.

Jamur enoki dikenal memiliki tekstur unik, panjang, lembut, dan sedikit crunchy saat dimasak dengan benar.

Dalam resep ini, enoki dimasak bersama bumbu sederhana seperti bawang, cabai, dan kecap asin, menghasilkan rasa yang kuat dan meresap.

Tambahan brown sugar dan sedikit asam dari cuka beras atau lemon juice membuat rasanya semakin seimbang.

Menu ini cocok untuk kamu yang mencari alternatif lauk berbasis nabati yang tetap lezat. Selain itu, proses memasaknya juga cepat dan tidak membutuhkan teknik khusus, sehingga pas untuk menu sehari-hari.

Bahan-bahan:

2 pack jamur enoki