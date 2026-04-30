Mie Pangsit Ayam Homemade: Gurih, Kenyal, dan Lebih Puas dengan Isian Daging

JawaPos.com - Mie pangsit ayam selalu jadi comfort food favorit banyak orang. Tekstur mie yang kenyal berpadu dengan pangsit berisi daging gurih memang sulit ditolak. Kali ini, kamu bisa mencoba versi homemade yang lebih “niat” dan mengenyangkan.

Seperti dilansir dari @devyanastasia, daripada mie biasa, lebih seru kalau ditambah pangsit ayam isi penuh yang bikin setiap suapan makin puas.

Resep ini cocok untuk kamu yang ingin membuat mie pangsit sendiri di rumah dengan bahan yang relatif sederhana.

Selain lebih hemat, kamu juga bisa menyesuaikan rasa sesuai selera. Isian pangsitnya dibuat dari ayam giling yang dibumbui dengan minyak wijen dan kecap asin, menghasilkan aroma khas yang menggugah selera.

Yang menarik, saus mie-nya juga dibuat simpel tapi tetap kaya rasa. Perpaduan minyak wijen, bawang putih, dan cabai bubuk menciptakan sensasi gurih pedas yang pas. Cocok banget untuk menu makan siang atau malam yang praktis tapi tetap spesial.

Bahan-bahan (Pangsit Ayam):

250 gr ayam giling

1 pack kulit pangsit

1 butir putih telur