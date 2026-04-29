17 Kuliner Enak di Jakarta yang Cocok untuk Keluarga, Tempat Makan dengan Menu Favorit Semua Usia

JawaPos.com - Jakarta menyimpan banyak pilihan tempat makan keluarga yang menghadirkan pengalaman bersantap yang menyenangkan dan tak terlupakan.

Dari restoran bergaya saung di atas kolam hingga tempat makan bermenu fusion Asia Tenggara yang elegan, kuliner keluarga di Jakarta terus berkembang dengan berbagai konsep.

Setiap tempat makan keluarga di Jakarta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari nuansa Bali autentik di tengah kota hingga konsep pasar ikan hidup di tepi laut.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nagan Tour pada Rabu (29/4), berikut 17 rekomendasi kuliner tempat makan keluarga enak di Jakarta.

1. Amanaia Menteng Family Resto

Berlokasi di Jalan Kramat Kwitang Nomor 12, Senen, Jakarta Pusat, restoran ini menghadirkan nuansa alam yang menenangkan dengan kolam besar, pepohonan rindang, dan saung-saung bambu di atas danau buatan.

Menu unggulan yang tersedia antara lain Gurame Goreng Mangga Rempah, Udang Bakar Madu, Cumi Goreng Tepung, Sate Maranggi, dan minuman penutup Es Doger yang menyegarkan.

Tempat ini sangat cocok untuk makan bersama keluarga, reuni, atau pertemuan bisnis dengan fasilitas yang lengkap dan suasana yang hangat.

2. Bandar Djakarta Family Resto