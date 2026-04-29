7 Rekomendasi Kuliner Kerak Telor Khas Jakarta Paling Populer: Tidak Hanya Memajakan Lidah Tapi juga Murah Meriah dengan Aroma Khas yang Bikin Nagih!

JawaPos.com - Kota Jakarta dikenal sebagai pusat kuliner Nusantara yang menyimpan berbagai hidangan tradisional dengan cita rasa khas.
Salah satu kuliner yang tetap eksis hingga sekarang adalah kerak telor, makanan legendaris khas Betawi yang memiliki aroma sangrai yang kuat dan menggugah selera.
Kerak telor dibuat dari beras ketan putih yang dimasak bersama telur ayam atau bebek, kemudian diberi serundeng kelapa, bawang goreng, dan bumbu rempah khas.
Proses memasaknya yang masih menggunakan arang membuat rasa dan aromanya tetap autentik.
Hidangan ini sering ditemukan di kawasan wisata dan acara budaya Betawi.
Menariknya, kerak telor tidak hanya terkenal karena rasanya yang unik, tetapi juga karena harganya yang relatif terjangkau.
Dilansir dari Google Maps, berikut rekomendasi tujuh kerak telor khas Jakarta yang paling populer dan wajib kamu coba.
1. Kerak Telor Monas
Kerak telor yang berlokasi di kawasan Monas, tepatnya di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menjadi salah satu spot paling terkenal di ibu kota.
Lokasinya yang berada di pusat wisata membuat tempat ini selalu ramai oleh pengunjung, baik wisatawan lokal maupun luar kota.
Seporsi kerak telor di sini terdiri dari beras ketan putih yang dimasak bersama telur ayam atau bebek, kemudian ditambahkan serundeng kelapa sangrai dan bawang goreng.
Proses memasaknya masih menggunakan arang, sehingga menghasilkan aroma khas yang kuat dan menggoda.
Rasa yang dihasilkan cenderung gurih dengan sentuhan manis ringan dari kelapa.
Bumbu rempahnya terasa meresap dengan baik, menciptakan rasa yang khas dan tidak berlebihan.
