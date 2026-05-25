9 Rekomendasi Nasi Gandul Paling Enak di Surabaya, Mengusung Cita Rasa Khas Daerah Pati Jawa Tengah yang Autentik!

Ilustrasi nasi gandul di Waroeng Gandoel Timur. (Google Map/ Mega Maheswari)
JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang sangat luas, tidak hanya didominasi makanan khas Jawa Timur seperti rawon, lontong balap, atau rujak cingur, tetapi juga menjadi rumah bagi banyak kuliner khas dari daerah lain di Indonesia.
Salah satu hidangan khas Jawa Tengah yang cukup mudah ditemukan di Kota Pahlawan adalah nasi gandul.
Kuliner yang berasal dari Pati ini punya ciri khas kuat lewat kuah santan berwarna cokelat yang gurih, aroma rempah yang kaya, serta sajian daging sapi empuk yang membuatnya selalu menggugah selera.
Meski berasal dari luar Jawa Timur, nasi gandul ternyata punya penggemar yang cukup loyal di Surabaya karena profil rasanya yang cocok di lidah banyak orang.
Bagi pencinta makanan berkuah, nasi gandul menawarkan sensasi yang berbeda dibanding soto atau rawon.
Karakter kuahnya cenderung lebih lembut dengan perpaduan rasa gurih-manis khas Jawa Tengah yang terasa nyaman di lidah.
Ditambah pilihan lauk seperti empal, babat, paru, kikil, hingga telur, hidangan ini menjadi menu yang cocok untuk makan siang maupun makan malam.
Di Surabaya, ada cukup banyak tempat makan yang menghadirkan nasi gandul dengan rasa yang mendekati versi autentik khas Pati, mulai dari warung sederhana hingga tempat makan yang lebih nyaman untuk keluarga.
Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan rekomendasi kuliner nasi gandul di Surabaya yang dinilai paling enak dan wajib dicoba.
1. Waroeng Pati
Kalau mencari nasi gandul dengan cita rasa yang benar-benar kental dengan nuansa khas Pati, Waroeng Pati layak masuk daftar utama.
Tempat makan ini dikenal menghadirkan berbagai kuliner khas daerah Pati yang dibuat dengan resep tradisional, termasuk nasi gandul yang menjadi salah satu menu favorit pelanggan.
Kuahnya memiliki rasa gurih yang kaya rempah dengan sentuhan manis khas Jawa yang terasa seimbang dan tidak berlebihan.
Aroma bumbunya cukup kuat sehingga langsung menggugah selera sejak hidangan disajikan.
Potongan daging sapi yang digunakan terkenal empuk dan dimasak hingga bumbu meresap sempurna.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik