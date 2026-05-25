9 Rekomendasi Nasi Gandul Paling Enak di Surabaya, Mengusung Cita Rasa Khas Daerah Pati Jawa Tengah yang Autentik!

JawaPos.Com - Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner yang sangat luas, tidak hanya didominasi makanan khas Jawa Timur seperti rawon, lontong balap, atau rujak cingur, tetapi juga menjadi rumah bagi banyak kuliner khas dari daerah lain di Indonesia.

Salah satu hidangan khas Jawa Tengah yang cukup mudah ditemukan di Kota Pahlawan adalah nasi gandul.

Kuliner yang berasal dari Pati ini punya ciri khas kuat lewat kuah santan berwarna cokelat yang gurih, aroma rempah yang kaya, serta sajian daging sapi empuk yang membuatnya selalu menggugah selera.

Meski berasal dari luar Jawa Timur, nasi gandul ternyata punya penggemar yang cukup loyal di Surabaya karena profil rasanya yang cocok di lidah banyak orang.

Bagi pencinta makanan berkuah, nasi gandul menawarkan sensasi yang berbeda dibanding soto atau rawon.

Karakter kuahnya cenderung lebih lembut dengan perpaduan rasa gurih-manis khas Jawa Tengah yang terasa nyaman di lidah.

Ditambah pilihan lauk seperti empal, babat, paru, kikil, hingga telur, hidangan ini menjadi menu yang cocok untuk makan siang maupun makan malam.

Di Surabaya, ada cukup banyak tempat makan yang menghadirkan nasi gandul dengan rasa yang mendekati versi autentik khas Pati, mulai dari warung sederhana hingga tempat makan yang lebih nyaman untuk keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan rekomendasi kuliner nasi gandul di Surabaya yang dinilai paling enak dan wajib dicoba.

1. Waroeng Pati

Kalau mencari nasi gandul dengan cita rasa yang benar-benar kental dengan nuansa khas Pati, Waroeng Pati layak masuk daftar utama.

Tempat makan ini dikenal menghadirkan berbagai kuliner khas daerah Pati yang dibuat dengan resep tradisional, termasuk nasi gandul yang menjadi salah satu menu favorit pelanggan.

Kuahnya memiliki rasa gurih yang kaya rempah dengan sentuhan manis khas Jawa yang terasa seimbang dan tidak berlebihan.

Aroma bumbunya cukup kuat sehingga langsung menggugah selera sejak hidangan disajikan.